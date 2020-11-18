巴菲特大買製藥股 減持金融

申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）上季花大錢買進輝瑞（Pfizer）與默沙東（Merck）等製藥股，似乎是要押注新冠肺炎疫苗研發所帶來的商機，同時減持富國銀行與摩根大通等銀行業持股。

「金融巨鱷」索羅斯的索羅斯基金管理公司也出清對摩根大通與高盛等金融業者的持股。

根據申報資料，波克夏上季新增六家公司的持股，包括輝瑞、默沙東、艾伯維（AbbVie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）、T-Mobile美國 及Snowflake。輝瑞與默沙東都正在研發新冠疫苗，輝瑞和BioNTech上周也公布新冠疫苗抵禦新冠病毒的效用超過九成。

波克夏也加碼投資通用（GM）、美國銀行、Liberty拉美公司及連鎖超市業者克羅格（Kroger），值得注意的是，該公司上季也買回逾90億元的自家股票 。

波克夏上季減碼蘋果持股約3.7%或3600萬股，並且擴大減持銀行股，包括大砍摩根大通（JPMorgan）持股96％、賣出更多富國銀行（Wells Fargo）股票、減碼PNC金融和M&T銀行。該公司也出清好市多（Costco）的投資部位，且大幅減少Barrick黃金的持股逾40%。

另一方面，索羅斯基金管理公司上季出脫41家企業的持股，包括美國銀行、紐約美隆銀行、高盛、摩根大通及PNC金融等銀行業者，同時敲進32家公司的股票，涵蓋數據服務業者Palantir、美光、美信半導體等科技公司。

索羅斯基金管理公司也大幅加碼住宅營建商D.R. Horton的持股70%，通用汽車持股也暴增101%；該公司也減持24檔股票，包括花旗集團、LPL金融控股、公用事業商PG&E等。