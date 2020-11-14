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通貨再膨脹資產 高盛喊進

編譯任中原／綜合報導
高盛集團建議客戶，2021年做多澳幣對美元匯率等「通貨再膨脹」概念資產。（路透）
高盛集團建議客戶，2021年做多澳幣對美元匯率等「通貨再膨脹」概念資產。（路透）

高盛集團建議客戶，2021年做多加幣與澳幣對美元匯率、美國垃圾債以及黃金等「通貨再膨脹」（reflation，物價再攀揚）概念資產 ，因為全球經濟復甦有望，對景氣循環相關資產有利。

高盛發布報告指出，預期新冠肺炎疫苗很可能在今年內獲得通過，加上央行的寬鬆貨幣政策，將支持風險資產；石油、銅等原料商品的需求將上升，因此在十大工業國（G10）貨幣中，以加幣及澳幣將受益最多。　由於多國央行大幅降息，政府也大幅擴張支出，已帶動加幣及澳幣對美元匯率一度比3月時的低點上升逾10%。然而，之後由於疫苗研發一直缺乏重大進展，加上多國政府再度管制經濟活動，使投資人對經濟復甦展望轉淡，導致加幣及澳幣升勢減弱。

美國仍將維持超低利率及購債措施，加上政府可能再度推出規模較小的擴張支出計畫，也都對風險資產有利。

高盛指出，「這項交易建議的最大風險，在於各國政府實施更廣泛、更嚴格的防疫管制措施；但我們相信目前市場尚未充分反映建設性的景氣復甦展望」。

高盛還提出其他的交易建議，包括做多墨西哥披索、巴西里爾及印度盧比對美元匯率，並做多美國高殖利率債券對投資級債券、做多美國投資級債券對房貸擔保證券等。

在新興市場方面，高盛建議做多印度盧比計價的5年期公債，並做做多新興市場高殖利率公司債。高盛也建議做多黃金，未來3個月、6個月及12個月金價目標維持在每英兩2300美元。

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