澳洲降息 擴大量化寬鬆政策

澳洲央行3日宣布調降基準利率至0.1%的谷底，同時擴大量化寬鬆政策（QE），祭出規模達1,000億澳幣（704億美元）的購債計畫。 （路透）

澳洲央行 （RBA）3日宣布降息，同時擴大量化寬鬆政策（QE），祭出規模達1,000億澳幣（704億美元）的購債計畫，要在澳洲解封後確保經濟快速復甦。

澳洲央行3日將基準的隔夜拆款利率 、3年期公債殖利率目標與銀行放款機制利率，從0.25%降至0.1%的空前新低，一如多數經濟學家預期。央行並在會後聲明中承諾，未來至少三年都不會調高隔夜拆款利率。

澳洲央行同時宣布，在未來六個月內，將買進1,000億澳幣的5至10年期政府公債。

澳幣3日先蹲後跳，對美元盤中一度貶值約0.4%，之後一度大漲逾1%。澳洲股市收盤大漲1.9%，

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在決策會議後的聲明稿中表示：「澳洲央行購債加上壓低殖利率曲線的利率，將藉由為貸款人降低融資成本、促成匯率走低，以及支撐資產價格和資產負債表的方式，協助經濟復甦。」

澳洲經濟上季陷入1991年以來首度衰退，最新行動凸顯澳洲央行亟欲帶領經濟脫離衰退泥沼，並避免失業加劇。除了將利率降至歷史新低外，擴大使用非傳統政策工具也顯示，澳洲央行像其它全球主要央行一樣，手中掌握的傳統政策工具所剩不多。但洛威強調，央行並未彈盡援絕，如有必要，還有更多政策選項可用，但「負利率」仍是極不可能的事。

馬來西亞央行（BNM）同日也舉行利率決策會議，會後決議按兵不動，表示經濟活動到上季已有「顯著改善」，但也警告疫情使得前景依然充滿變數。

在今年最後一場決策會中，大馬央行將基準利率維持在1.75%的歷史低點，不過該行今年來已降息5碼。馬來西亞經濟在今年第2季陷入萎縮，為2009年全球金融風暴以來首見，但之後便展現復甦的跡象，9月出口以近兩年最快速度成長。

BNM維持今年全年經濟表現的預測，與8月所說萎縮3.5%至5.5%一致，而明年經濟預料將有更大改善，但國內外疫情的變數，使得前景仍有下行風險。