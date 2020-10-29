最大ETF 流出330億美元

全球最大指數股票型基金（ETF）的資金正快速外流，且速度快過其他ETF。 (路透)

全球最大指數 股票型基金（ETF）的資金正快速外流，且速度快過其他ETF，原因之一是在一片削減成本風潮下，投資 人尋求費用較低的投資標的。

彭博資訊彙整的資料顯示，SPDR史坦普500指數ETF信託基金（SPDR S&P 500 ETF TRUST，SPY）今年來已流出330億美元 資金，金額為業界最高。

SPY追蹤美股大盤指數、資產規模2,940億美元，為全球最大ETF，資金外逃情況集中在2月和3月，當時新冠肺炎疫情引發全球市場震盪；不過，該基金的表現與ETF的普遍趨勢背道而馳；今年來，股票型ETF共已吸引1,190億美元資金。

ETF發行商大砍費用之際，SPY這檔ETF的操作費用比率相對較高，可能是資金回籠受遏制的因素之一；這檔基金的費用率為0.095%，大約是另外三個最大競爭對手的三倍。分析師指出，這代表投資人重新進場時，可能轉往更便宜的選項。

投顧公司ETF Store總裁葛拉契表示：「市場復甦之際，投資人的資金回流至成本較低的產品；我預期，無論市況如何，隨著投資人湧向費用率較低的對手，SPY ETF將繼續『失血』。」

SPY的資金外逃之際，規模1,628億美元的先鋒（Vanguard）史坦普500 ETF（VOO）今年已吸引233億美元資金，為業界最高；這檔ETF的費用率為0.03％。與此同時，費用率同樣為0.03％的SPDR投資組合史坦普500成長股ETF（SPDR Portfolio S&P 500 ETF），持有標的與SPY相同，已吸引29億美元新資金。

先鋒集團是規模4.8兆美元ETF市場中第二大發行商，今年來共吸引1,480億美元資金流入，領先同業；貝萊德（BlackRock）和道富（State Street）集團分別吸引了790億美元和190億美元。