我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

購物季到 美物流業運能訂光

編譯林奕榮／綜合報導
美國年底購物旺季將至，但物流業者的運貨能力已提前吃緊。（歐新社）
美國年底購物旺季將至，但物流業者的運貨能力已提前吃緊。（歐新社）

美國年底購物旺季將至，但物流業者的運貨能力已提前吃緊，可能在假期購物季剛開始的幾天內就滿載，主因為網購需求超熱、導致線上訂單激增。分析師預估，感恩節到耶誕節期間，物流業平均每日包裹運能短缺數量可能多達700萬個。

貨運諮詢公司和零售商表示，聯邦快遞（FedEx）與優比速（UPS）等物流業者已告知大型客戶，多數運能已被訂走，額外的運送需求均須等待。

聯邦快遞行銷長卡瑞爾表示：「進入（今年）假期購物季後，只要幾天物流業的運能就會滿載。」

這個前景已促使零售業者另行尋找貨運公司，但情況並不順利。LaserShip、DHL電商部門表示，今年假期的運能較以往提前好幾個月被預約，明年前不會接受新的訂單。

零售業者的最終選項是美國郵政（USPS），但美國郵政的財務和服務網路在新冠肺炎疫情期間持續吃緊，若業者把無法消化的大批訂單轉給美國郵政，可能讓美國郵政承受更大壓力。物流顧問業者Platinum Circle合夥公司主管蓋肯表示：「市場上所有人都在找運能，只有少數人如願。」

貨運數據分析軟體公司ShipMatrix總裁金德爾推測，從感恩節到耶誕節期間，平均每天包裹運能短缺可能多達700萬個；這段期間物流業的運能為每天7910萬個包裹，但需要配送的包裹為8630萬個；去年同期，每日運能為6530萬個，需求則為6790萬個。

金德爾說：「不管由哪家物流公司運送，消費者都應做好貨品會晚幾天送達的準備。」但他也說，如果亞馬遜的運送網路增聘更多運送員，或者美國郵政在周日遞送更多包裹，或許能把運能不足的程度降到最低。

與此同時，疫情、新一輪刺激方案磋商陷入僵局、與美國總統大選的不確定性，可能影響美國民眾在年底購物旺季的消費。

Forrester研究公司的分析師寇預期，年底購物旺季的零售支出將與去年同期持平，線上銷售額雖可望成長20%至25%。

美國郵政 疫情 耶誕節

上一則

航空業攜手WHO 盼檢測取代隔離

延伸閱讀

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路
WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興

WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興
購物季將至 美物流業運貨能力提前吃緊

購物季將至 美物流業運貨能力提前吃緊
美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06
科技股跑贏大盤，同時投資人密切關注華盛頓的紓困案談判，股市大漲，(美聯社)

科技股帶頭大漲 那指創月來新高

2020-10-12 16:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅
網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢