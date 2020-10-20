購物季到 美物流業運能訂光

美國年底購物旺季將至，但物流業者的運貨能力已提前吃緊。（歐新社）

美國年底購物旺季將至，但物流業者的運貨能力已提前吃緊，可能在假期購物季剛開始的幾天內就滿載，主因為網購需求超熱、導致線上訂單激增。分析師預估，感恩節到耶誕節 期間，物流業平均每日包裹運能短缺數量可能多達700萬個。

貨運諮詢公司和零售商表示，聯邦快遞（FedEx）與優比速（UPS）等物流業者已告知大型客戶，多數運能已被訂走，額外的運送需求均須等待。

聯邦快遞行銷長卡瑞爾表示：「進入（今年）假期購物季後，只要幾天物流業的運能就會滿載。」

這個前景已促使零售業者另行尋找貨運公司，但情況並不順利。LaserShip、DHL電商部門表示，今年假期的運能較以往提前好幾個月被預約，明年前不會接受新的訂單。

零售業者的最終選項是美國郵政 （USPS），但美國郵政的財務和服務網路在新冠肺炎疫情 期間持續吃緊，若業者把無法消化的大批訂單轉給美國郵政，可能讓美國郵政承受更大壓力。物流顧問業者Platinum Circle合夥公司主管蓋肯表示：「市場上所有人都在找運能，只有少數人如願。」

貨運數據分析軟體公司ShipMatrix總裁金德爾推測，從感恩節到耶誕節期間，平均每天包裹運能短缺可能多達700萬個；這段期間物流業的運能為每天7910萬個包裹，但需要配送的包裹為8630萬個；去年同期，每日運能為6530萬個，需求則為6790萬個。

金德爾說：「不管由哪家物流公司運送，消費者都應做好貨品會晚幾天送達的準備。」但他也說，如果亞馬遜的運送網路增聘更多運送員，或者美國郵政在周日遞送更多包裹，或許能把運能不足的程度降到最低。

與此同時，疫情、新一輪刺激方案磋商陷入僵局、與美國總統大選的不確定性，可能影響美國民眾在年底購物旺季的消費。

Forrester研究公司的分析師寇預期，年底購物旺季的零售支出將與去年同期持平，線上銷售額雖可望成長20%至25%。