充電站商機大 兵家必爭

在電動車 成為汽車產業未來趨勢的情況下，可能會逐步取代加油站的充電站，近年來已成為兵家必爭之地。華爾街日報報導，Exelon、南加州 愛迪生等電力業者已尋求監管機關核准，投資 數千萬美元升級旗下基礎設施，為提供充電電力及經營充電站做好準備。

廣設充電座將帶來龐大商機，伍德麥肯錫能源顧問公司預估，未來五年內充電基礎設施的投資額將超過130億美元，足以設置320萬座充電站。Exelon電力事業主管小巴特勒說，許多州對於電力業者在充電領域扮演更大角色，抱持比以往更開放的態度，因為美國目前難以掀起電動車熱潮，電動車銷售目前僅占新車銷售約2%比重。

儘管通用、福特等主要車廠正加速生產電動車，也有幾個州訂定野心勃勃的電動車目標（例如加州日前已宣布在2035年前將完全禁止銷售燃油車），但充電站網路零散，仍是電動車普及的重大阻礙。近十年前，加州禁止電力業者擁有多數充電設施，認為這可能阻礙競爭。但加州在2014年改弦易轍，目的是要帶動電動車風潮。

但這引發許多爭議，消費者團體擔憂電價提高，石油業者批評不該補貼競爭對手，新創公司也抨擊，充電站應開放民間部門競爭，而非由獨占的電力業者把持。儘管電力公司需在不具經濟效益的地方或偏鄉設點，但部分充電業者仍認為，政府不該給予電力公司獨占地位。