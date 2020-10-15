優衣庫強復甦 母公司財測旺

日本品牌優衣庫（Uniqlo）預測到明年8月底止的今年度獲利，將恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水準。（美聯社）

日本時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）去年度獲利優於市場預期，並且預測到明年8月底止的今年度獲利，將恢復到新冠肺炎疫情 爆發前的水準，因為優衣庫最主要的中國大陸和日本市場，已強勁復甦。

這家亞洲最大零售商15日表示，今年度營業利益預料將達2,450億日圓（23億美元），高於分析師 預期的2,424億日圓，也回到新冠疫情爆發之前的水準。

迅銷也預估，今年度營收 將成長9.5%至2.2兆日圓，大致符合分析師預期。迅銷表示，上半年度的營收雖將因新冠疫情而持續下滑，但下半年度就會開始復甦。

迅銷表示，今年8月底止的去年度營業利益下滑42%至1,490億日圓（14.2億美元），高於市場預估；去年度營收則下滑12%至2兆日圓。

分析師表示，迅銷業績恢復的速度可望比其他國家的零售商快，因為其地理重心位在目前疫情較為緩和的亞洲，且其服飾產品強調平價和基本款，適合民眾在家工作的穿著。

投資人也已押注在迅銷業績的恢復能力。迅銷股價已從3月低點回升，15日收盤價（發布財報前）更衝上歷史新高。H&M和Zara母公司印地紡（Inditex）股價今年來都跌超過15%。

迅銷預期，隨著中國大陸重啟經濟活動、並且大致控管住疫情，中國大陸地區事業恢復速度將快於原先預期。優衣庫在大陸有近800家門市，預估今年度營收將強勁成長，其中電商成長幅度將達到兩位數。

優衣庫重視休閒感和機能性的基本款服飾，持續吸引消費者採購。該品牌採用其AIRism涼感布料製作口罩，也為該品牌加分，不僅創造出討論度，也吸引日本顧客在政府解除緊急狀態後，回到門市消費。

Jefferies分析師艾倫表示：「我認為迅銷現在就是處在對的時間和對的位置。消費者的趨勢正在大幅轉向休閒服飾，和盡可能減少服飾支出。」