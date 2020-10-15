我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

優衣庫強復甦 母公司財測旺

編譯易起宇／綜合報導
日本品牌優衣庫（Uniqlo）預測到明年8月底止的今年度獲利，將恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水準。（美聯社）
日本品牌優衣庫（Uniqlo）預測到明年8月底止的今年度獲利，將恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水準。（美聯社）

日本時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）去年度獲利優於市場預期，並且預測到明年8月底止的今年度獲利，將恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水準，因為優衣庫最主要的中國大陸和日本市場，已強勁復甦。

這家亞洲最大零售商15日表示，今年度營業利益預料將達2,450億日圓（23億美元），高於分析師預期的2,424億日圓，也回到新冠疫情爆發之前的水準。

迅銷也預估，今年度營收將成長9.5%至2.2兆日圓，大致符合分析師預期。迅銷表示，上半年度的營收雖將因新冠疫情而持續下滑，但下半年度就會開始復甦。

迅銷表示，今年8月底止的去年度營業利益下滑42%至1,490億日圓（14.2億美元），高於市場預估；去年度營收則下滑12%至2兆日圓。

分析師表示，迅銷業績恢復的速度可望比其他國家的零售商快，因為其地理重心位在目前疫情較為緩和的亞洲，且其服飾產品強調平價和基本款，適合民眾在家工作的穿著。

投資人也已押注在迅銷業績的恢復能力。迅銷股價已從3月低點回升，15日收盤價（發布財報前）更衝上歷史新高。H&M和Zara母公司印地紡（Inditex）股價今年來都跌超過15%。

迅銷預期，隨著中國大陸重啟經濟活動、並且大致控管住疫情，中國大陸地區事業恢復速度將快於原先預期。優衣庫在大陸有近800家門市，預估今年度營收將強勁成長，其中電商成長幅度將達到兩位數。

優衣庫重視休閒感和機能性的基本款服飾，持續吸引消費者採購。該品牌採用其AIRism涼感布料製作口罩，也為該品牌加分，不僅創造出討論度，也吸引日本顧客在政府解除緊急狀態後，回到門市消費。

Jefferies分析師艾倫表示：「我認為迅銷現在就是處在對的時間和對的位置。消費者的趨勢正在大幅轉向休閒服飾，和盡可能減少服飾支出。」

疫情 營收 分析師

上一則

公司上市 防彈少年團變億萬富豪

下一則

特斯拉供應鏈 加碼台灣逾1000億

延伸閱讀

比亞迪上修財測 股價衝高

比亞迪上修財測 股價衝高
財經簡訊

財經簡訊
需求回升 馬士基調高全年財測

需求回升 馬士基調高全年財測
AMC明年初恐耗罄現金 亞馬遜會員日遇德國罷工

AMC明年初恐耗罄現金 亞馬遜會員日遇德國罷工

熱門新聞

投資人顯然開始消化民主黨完全執政的可能性。美聯社

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

2020-10-10 06:21
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
瑞銀集團（UBS）發布研究報告，指股市雖在短期內受衝擊，但長期而言漲勢仍樂觀。(美聯社)

「美股會續漲」 瑞銀集團舉3理由

2020-10-11 19:44
紐約曼哈頓房東上月平均提供兩個月免租金優惠，以吸引房客。(路透)

曼哈頓空屋率14年新高 房東咬牙祭出這招

2020-10-09 18:45
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺