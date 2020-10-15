星經濟萎縮趨緩 寬鬆不變

新加坡第三季GDP持續萎縮，但縮幅隨新冠疫情封鎖措施逐步鬆綁而放緩。(歐新社)

新加坡 第3季國內生產毛額（GDP）持續萎縮，但縮幅已放緩，主因新冠疫情實施的封鎖措施逐步鬆綁；與此同時，鑑於國內經濟依然疲軟，星國央行決定維持貨幣 政策不變，以配合大規模財政刺激措施，支撐經濟復甦。

新加坡貿易與工業部14日表示，星國第3季經濟較去年同期萎縮7%，略遜於分析師預估的萎縮6.8%，但已比第2季的劇減13.3%放緩。經季節調整後，星國經濟7至9月季增率轉正，至成長7.9%，扭轉4至6月時萎縮13.2%的頹勢。

貿工部聲明指出：「今年4月7日到7月1日實施「阻斷措施」（Circuit Breaker）後，拜經濟分階段重啟所賜，新加坡經濟在第3季好轉。」

以產業區分，新加坡上季表現最佳的是建築業，較前一季成長38.7%，但年比仍萎縮44.7%；服務業較前一季成長6.8%，較去年同期萎縮8%。

製造業Q3季比成長3.9%，年比萎縮2%。

同日，新加坡金融管理局（MAS）表示，貨幣政策維持不變；新加坡以匯率 而非指標利率作為主要貨幣政策工具，MAS 14日將匯率區間的斜率維持在0%，寬度和中點也維持不變，符合經濟學家預期。

MAS表示，預期星國經濟2021年將持續復甦，通膨減緩的風險則持續降低，央行的寬鬆政策立場，「適合繼續維持一段時間」。

不過MAS也指出，由於全球需求依然面臨考驗、旅行受限，加上消費者面臨勞動市場疲軟以及公衛疑慮仍未消散，星國經濟僅能溫和復甦。