我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦運輸部長致函參院 促賓州車站改名 冠名川普升溫

陳果仁案庭審7╱28重演 回顧亞裔民權運動轉折

高通計劃從9月起漲價 漲幅高達兩位數 影響恐將波及多數科技業

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高通據悉已通知客戶將從9月起漲價，且漲幅一次高達兩位數。 （路透）
高通據悉已通知客戶將從9月起漲價，且漲幅一次高達兩位數。 （路透）

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm），計劃一口氣以兩位數的漲幅漲價，這所造成影響可能會波及大部分科技業。

據彭博所見備份文件，高通24日已發函通知客戶漲價，將會從9月1日以後出貨的產品開始生效。該公司表示，已對吸收供應商上漲的成本感到疲憊，並已曾嘗試從新的供應源取得替代零件。

和其他科技同業一樣，高通正面臨歷史性的供應短缺所帶來的打擊，這正影響到從智慧手機、超級電腦到車輛等所有一切。人工智慧（AI）資料中心的興建暴增，不僅對記憶體和其他半導體晶片的生產構成壓力，也使一些更普通的零件難以取得。

高通是全球最大晶片代工供應商台積電的最大客戶之一，同時也是南韓三星電子和小米等中國大陸手機大廠的最大供應商。臉書母公司Meta的穿戴式裝置也是使用高通晶片。

受科技股普遍下跌影響，高通股價24日原本一度下跌2.7%，但此消息使其攀升至盤中高點，顯示投資人預期這項消息將提振營收，但最後收盤仍下跌2.4%。

由於記憶體短缺影響到智慧手機業生產足夠裝置的能力，高通今年來已遭遇銷售下滑。華爾街預期這波短缺將延續到明年。

高通、蘋果、輝達和大多數的頂尖半導體設計商，都正嘗試從台積電獲得更多供應，但台積電已表示，就算該公司努力增產，也預期短缺將會持續下去。

台積電已成為掌控全球電子業命脈的關鍵，部分原因是試圖成為其對手的三星和英特爾等公司，至今仍未能說服客戶，有能力生產數量和品質都符合其所需的高階晶片。

精華 FAQ

  • 高通已通知客戶，自9月1日以後出貨的產品開始調漲，漲幅為兩位數。這代表其晶片售價將明顯上升，且可能影響後續供應鏈報價。

  • 高通表示，已經疲於持續吸收供應商上漲的成本，並嘗試尋找新的替代零件來源。在歷史性供應短缺下，成本壓力與採購困難使其不得不調價。

  • 文章指出，AI資料中心擴張正加重記憶體與半導體零件短缺，影響範圍涵蓋智慧手機、超級電腦、車輛與穿戴式裝置等多數科技產品，波及面相當廣。

輝達 高通 台積電

上一則

川普對台關稅10%不疊加 下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

下一則

美國公債殖利率變化 顯示市場預期Fed即將升息

延伸閱讀

DRAM價格飆升 通用、福特搶貨 新車準備漲價了

DRAM價格飆升 通用、福特搶貨 新車準備漲價了
不再獨厚蘋果 Google搶先用台積電2奈米晶片

不再獨厚蘋果 Google搶先用台積電2奈米晶片
SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨

SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨
南韓SK集團：AI浪潮推升半導體需求 記憶體搶貨混亂

南韓SK集團：AI浪潮推升半導體需求 記憶體搶貨混亂

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

布蘭特油價躍上100元…克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142元

2026-07-23 12:05
美國半導體股正式跌入空頭市場，但記憶體晶片大廠美光17日收盤僅小跌，分析師認為半導體產業未來數年前景仍佳，投資人對晶片股價從高峰拉回整理無須太驚慌。（路透）

跌入空頭市場 夏季風暴襲擊晶片股 美銀分析師：熬過Q3前景仍亮麗

2026-07-18 07:20

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級