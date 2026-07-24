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Nvidia砸10億美元入股Naver SK稱Anthropic有意打造晶片

編譯劉忠勇／即時報導
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黃仁勳（左）在舊金山會見南韓總統李在明。（歐新社）
黃仁勳（左）在舊金山會見南韓總統李在明。（歐新社）

Nvidia輝達，又名英偉達）將投資10億美元入股Naver，協助這家南韓網路和雲端服務業者為興建中的AI資料中心籌資，也為輝達近日密集交易再添一筆。

南韓總統李在明矽谷並舉行AI高峰會，其間宣布多項科技交易。SK集團會長崔泰源在同一場合和Anthropic執行長阿莫代（Dario Amodei）在內科技高階主管同台時說，Anthropic為打造自家半導體向向SK海力士尋求供貨。崔泰源說，AI開發商竟有自行打造晶片的雄心，很不簡單。

輝達周五晚間表示，這筆資金將使Naver把相關設施規模擴大至原本三倍以上。這座資料中心由Naver和美國私募股權基金Brookfield共同開發，將使用輝達人工智慧（AI）運算硬體。

另外，輝達也正和SK集團合作，在朝鮮半島興建超過2 GW的AI資料中心。這約相當於150萬戶家庭所需用電量。輝達表示，首座這類所謂「AI工廠」由SK Telecom興建，將於明年啟用。

輝達執行長黃仁勳接受彭博電視訪問時說：「這是南韓的黃金時代。他們的半導體事業正在蓬勃發展，工業也在蓬勃發展。這是一個有能力協助世界建設AI基礎設施的國家。」

黃仁勳已向AI供應鏈各個環節的企業投入數十億美元資金，目標是加速導入自家產品，並排除可能拖慢AI普及的障礙。

對輝達而言，與SK集團深入合作，有助改善取得記憶體晶片的管道。SK集團旗下SK海力士與南韓競爭對手三星電子，是這類關鍵零組件的兩大供應商。由於全球AI資料中心大舉建置，這些晶片已供不應求。

輝達表示，將協助SK海力士設計未來的高頻寬記憶體（HBM）晶片，這將有助確保供應取得。輝達說，與SK集團AI合作計畫（AI initiative）的價值將超過5000億美元。

黃仁勳在訪問中說，這個數字包括輝達採購記憶體晶片的支出，也包括SK集團採購輝達超級電腦的支出。他說：「所以我們雙方之間，將會有價值5000億美元的生意往來。」

至於Naver的建設案，Brookfield已同意一份不具約束力的條款書，最高提供90億美元資金。

黃仁勳主張，投資Anthropic和OpenAI等公司，不僅有助輝達業績，也能帶來投資回報。有人則擔心，這類操作等於人為墊高需求，並形容這是循環交易。

本周，輝達和艾克爾科技（Amkor Technology）簽署15億美元協議，協助強化這家公司的晶片封裝設施。黃仁勳近日也剛結束日本行，期間和機器人業者及豐田汽車達成多項協議。

黃仁勳目前正推動超大規模資料中心業者（hyperscaler）以外的AI硬體投資。黃仁勳曾表示，各國應建立自己的「主權」AI能力，保有對自身資料的控制權。他也希望確保較小型公司和組織也能取得AI運算能力。

精華 FAQ

  • 輝達將投資10億美元入股Naver，主要是協助這家南韓網路與雲端服務業者籌措興建中的AI資料中心資金，並把設施規模擴大到原本的3倍以上。

  • 輝達正與SK集團合作，在朝鮮半島興建超過2 GW的AI資料中心，首座由SK Telecom興建的AI工廠預計明年啟用，規模相當於約150萬戶家庭用電。

  • SK集團會長崔泰源表示，Anthropic已向SK海力士尋求供貨，顯示AI開發商也想自建半導體。這反映AI業者正往上游整合，強化對晶片供應的掌控。

Nvidia 輝達 南韓

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