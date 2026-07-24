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特斯拉擴大投資 衝機器人、自駕車

財經新聞祖／綜合報導
特斯拉預期，今年資本支出將超過250億美元。圖為特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉預期，今年資本支出將超過250億美元。圖為特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉22日公布上季汽車銷售強勁，營收勁揚，但受支出暴增拖累，獲利低於預期，自由現金流更出現兩年多來首度轉負，執行長馬斯克預告：「今年是龐大的資本支出年」，全力衝刺人形機器人與自駕車等新業務。

特斯拉預期，今年資本支出將超過250億美元，未來兩到三年支出還會持續增加。法人認為，特斯拉全力衝刺機器人與自駕車，有利相關供應鏈。惟特斯拉美股23日早盤股價重挫逾13%，顯示投資人更在意支出何時能轉化為實際回報。

馬斯克指出，特斯拉將啟動「二戰以來美國最快的工業規模擴張」。即便市場對龐大投資能否實際回收有疑慮，他強調，「今年是資本支出極其巨大的一年，但我有信心，我們投資的所有專案都將產生令人難以置信的回報。這可能是我們見過的最好的資本支出回報」。

馬斯克也說，近期將宣布超級晶圓廠Terafab的落腳地，而台積電和三星電子的美國晶圓廠也將是Optimus人型機器人與Cybercab自駕計程車的關鍵一環。

特斯拉第二季營收比去年同期成長26%、達282.4億美元；汽車營收年增23%至205.2億美元，都高於分析師預期。

然而，上季淨利意外下滑5%、降至11億美元，經調整後每股純益0.33美元，不計碳權的汽車事業毛利率為16.3%，都低於預期；自由現金流量為負10.9億美元，為兩年多來首見，反映降價促銷搶市，以及營運支出與資本支出大增。

特斯拉上季資本支出年比暴增142%至57.9億美元，以支應開發自駕車、AI以及機器人。財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）重申，特斯拉今年資本支出將超過250億美元，未來兩到三年支出還會持續增加，因為特斯拉計畫在六座工廠提高汽車、電池和機器人生產。

不過，特斯拉上半年資本支出共82.8億美元，以此推算的全年資本支出約170億美元，遠低於目標值。這也使特斯拉陷入兩難：必須擴大投資，才能追趕AI巨擘、達成目標，但支出增加又已對現金流造成壓力。

精華 FAQ

  • 特斯拉第二季營收年增26%至282.4億美元，汽車營收年增23%至205.2億美元，兩項數據都高於分析師預期，顯示銷售動能仍然強勁。

  • 主因是降價促銷搶市，加上營運支出與資本支出大增，導致淨利年減5%至11億美元，自由現金流轉為負10.9億美元，為兩年多來首見。

  • 馬斯克表示今年將大幅擴張資本支出，重點放在Optimus人形機器人、Cybercab自駕計程車與AI相關設施；但市場擔心回收期過長，股價早盤重挫逾13%。

馬斯克 特斯拉

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