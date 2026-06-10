37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元

SpaceX首次公開募股(IPO)，估計約4400名員工將成為百萬富翁。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX傳出即將IPO，員工與早期投資人手中的股票可望大幅增值，37歲前工程師海斯等人財富因此翻轉。

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)可望隨著一手創辦的太空探索科技公司(SpaceX )首次公開募股(IPO)而晉升全球首位兆萬富豪，某些前任與現任員工生活也將徹底改變，估計約4400名員工將成為百萬富翁。

2011年，即將從大學畢業的海斯(Trevor Hise)沒聽父母希望他到奇異公司(General Electric)上班的勸告，留在自己非常喜歡的初創公司SpaceX，從實習生轉正成為全職員工，接下來12年繼續效力。

海斯握有在SpaceX工作期間賺取的10萬股股票，本周SpaceX預計將以每股135元價格上市，海斯的股票價值上看1350萬元。

紐約時報報導，37歲的海斯曾任SpaceX發射工程師，目前處於半退休 狀態。他說：「這筆財富的規模實在太誇張了。」

如果SpaceX股票上市首日便出現大漲而讓市值登上1.77兆元，大約將等於奇異公司市值的五倍。足以翻轉一個世代財富的機會就將到來，許多有錢人將變得更加富有，其中以54歲的馬斯克最受矚目，將一步登上世界上第一位兆萬富豪。馬斯克的朋友們也都賺進數十億元，包括矽谷的風險投資家、私募投資公司以及SpaceX成立之初便贊助資金的投資人。

另一個將改變命運的族群就是SpaceX現任與前任員工。目前SpaceX有2萬2000名員工，離職員工累計有數百人。SpaceX員工有在火箭發射場工作的時薪制藍領勞工，也有曾在德州南部工業園區裡沒有窗戶辦公室連日加班的勞工。

當初做為酬勞發放的股票，如今將獲得巨大回報。

投資平台Hill.com估計，現任與前任員工當中，大約400人身價將隨著IPO達到1億元或更高。Hill.com創辦人兼執行長班森(Andrew Benson)指出，大多數IPO案通常只看到創辦人成為億萬富豪，能夠有400人身價達到1億門檻的狀況極為罕見，足以證明SpaceX上市創造了多麼龐大的財富。

曾負責監督SpaceX火箭發射的42歲前工程師皮提特(Gavin Petit)除了8萬年薪，還得到股票做為獎勵，雖然曾陸續脫手一些，但仍持有五萬多股，公司上市將使皮提特的身家增加好幾百萬元，雖然他還不確定是否會賣掉。