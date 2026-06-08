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蘋果WWDC重點一次看：全新Siri AI來了 新一代AI平台功能升級大盤點

編譯葉亭均／綜合外電
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蘋果執行長庫克8日在蘋果WWDC大會上進行主題演講。(路透)
蘋果執行長庫克8日在蘋果WWDC大會上進行主題演講。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘋果WWDC推出全新Siri AI，主打跨App操作與個人化情境理解。
  • 重點二：Apple Intelligence全面整合系統，強化寫作、照片編輯與隱私保護。
  • 重點三：蘋果同步升級兒童安全功能與影像工具，並為未來AI硬體鋪路。

蘋果公司8日舉行全球開發者大會（WWDC），正式發表備受期待的Siri大改版，推出全新的AI驅動個人助理，同時也宣布強化兒童安全功能，以及涵蓋整個蘋果生態系統的軟體更新。蘋果希望藉此追趕科技同業在AI領域上的發展，但投資人對此反應平平，在發表會後，蘋果股價收跌近2%。

以下是本次大會的重點內容：

一 、Siri AI：

蘋果發表了Siri AI，這是一款整合 Apple Intelligence 功能的新一代AI個人助理，能夠理解使用者的個人情境與需求、分析螢幕上的內容、搜尋網路資訊、理解圖片內容，可直接回答與目前螢幕內容相關的問題，能協助搜尋訊息與電子郵件，也能跨App執行與完成任務。

高層主管在展示中示範了利用Siri AI購買演唱會門票、建立活動計畫，以及辨識照片中的物件並與之互動等功能。

新版Siri的對話能力也大幅提升，能記住先前的對話內容，讓使用者能夠自然地延續話題並進行更長篇的互動交流。使用者將能夠回顧過去與Siri的對話紀錄，而Siri即使面對未正式儲存的資訊，例如訊息中提到的地址，也能協助找出相關內容。

Siri將擁有全新的外觀與聲音，對話介面將以一個氣泡顯示在螢幕頂端，使用者也能調整助理的表達方式與語速。

蘋果同時推出獨立的Siri應用程式「Siri App」，讓使用者能在不同裝置間查看過往對話紀錄，並使用整合於蘋果平台中的「視覺智慧（Visual Intelligence）」與寫作工具。

不過，蘋果坦承，新功能需要時間逐步推出。Siri AI初期僅支援英文，且今年秋季正式向消費者推出時仍將標示為「測試版」。

此外，Siri App初期不會在歐盟地區的蘋果作業系統iOS與iPadOS上提供；在中國市場，Siri AI與其他Apple Intelligence新功能也暫時無法使用，因蘋果仍需符合當地監管要求。

二、蘋果新一代AI平台Apple Intelligence與全系統整合：

Apple發表新一代Apple Intelligence，其核心建立在升級版的蘋果基礎模型（AFM）之上，這些模型是透過與Google Gemini技術合作開發而成。

這些AI模型可透過使用者的手機或平板，以及透過蘋果的私有雲運算架構運作，能提供更好的推論、圖像理解與圖像生成能力。Apple Intelligence將全面整合至蘋果的各項App功能，包括Safari、訊息、郵件、行事曆與電話。

此舉帶來的新增功能包括全新照片AI編輯功能、升級版寫作輔助功能、自動整理網頁分頁，即將分頁依照主題分類，例如把旅遊規劃相關網頁整理在同一群組，也能持續監控網頁內容更新、透過自然語言建立行事曆活動、通話時「電話」App提供情境化協助。

Apple Intelligence 也將導入「家庭」與「捷徑」App，帶來全新功能，包括AI自動摘要居家監視器畫面、以自然語言搜尋錄製的影片片段，甚至只要輸入簡單的文字指令，就能輕鬆建立自動化操作。

蘋果特別強調其「隱私優先」策略，表示經由Apple Intelligence處理的使用者資料不會被儲存，也無法被蘋果存取。

三、兒童安全功能：

蘋果推出更完善的「兒童帳號」功能，會自動啟用符合年齡的防護措施，包括限制瀏覽成人網站、過濾未成年不宜的媒體與App Store內容。家長還可以限制孩子只能使用經允許的App。

該公司也加入了「要求瀏覽」功能，讓孩子在造訪未曾去過的新網站之前，必須先取得家長的許可。此外，「通訊安全」功能已進一步擴大，除原先針對裸露內容的防護之外，現在若影像和影片中包含血腥或暴力內容，也會自動模糊處理並對孩子發出警告。

家長可以為App的使用時間設定排程、管理螢幕使用時間的額度，並監控孩子使用裝置的情況。

四、Image Playground 與 AI 影像編輯：

蘋果發表全新改版的Image Playground，能根據文字提示詞生成寫實風格的影像、將照片轉換成不同的藝術風格，還能直接利用用戶照片圖庫中的人物來創作影像。

此外，蘋果推出全新的AI驅動影像編輯工具，其中包括升級版的「清除」功能、可擴展影像邊界的「延伸」工具，以及能讓用戶在拍照後重新調整構圖的「空間重新構圖」功能。

  五、為AI硬體新時代鋪路：

蘋果同時也在逐步推出目標支援全新硬體品類的新技術，擴展後的「視覺智慧」（Visual Intelligence）能力與更先進的AI系統，將為智慧眼鏡及配備相機的穿戴式裝置提供核心動力。在一段對未來的搶先看預告中，蘋果展示了Vision Pro頭戴式裝置如何只靠「注視」就能識別物體。

此外，升級後的Siri介面及其底層AI技術，也是蘋果下一代智慧家庭產品的核心。該產品線將包含一款智慧中控螢幕，以及一款配備機械手臂、更為先進的桌上型裝置。

做為這些升級的一環，蘋果改善了去年推出的「Liquid Glass（流體玻璃）」介面。使用者現在可以透過滑桿調整該視覺效果的強度，以此解決先前部分用戶抱怨該設計有時會導致文字難以閱讀的問題。

精華 FAQ

  • Siri AI可理解使用者情境、分析螢幕內容、搜尋資訊並跨App執行任務，還能協助查找訊息、郵件與照片中的資訊，並提升長篇對話的延續能力。

  • Apple Intelligence全面導入Safari、訊息、郵件、行事曆與電話，並加入照片編輯、分頁整理、自然語言建立活動、居家監視摘要與捷徑自動化等功能。

  • 蘋果強化兒童帳號、網站許可、通訊安全與螢幕時間管理；同時展示Visual Intelligence與新Siri介面，為智慧眼鏡、穿戴裝置和智慧家庭產品鋪路。

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