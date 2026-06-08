馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購

彭博引述知情人士報導，SpaceX的IPO已大幅超額認購，多家法人各自下單約100億美元以上，可見市場對這檔史上最大規模上市案的需求持續升溫。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬斯克公開AI1衛星初版設計，宣示SpaceX將進軍太空AI運算。

馬斯克公開AI1衛星初版設計，宣示SpaceX將進軍太空AI運算。 重點二： 該衛星配巨型太陽能板與雷射連結，運算負載最高可達150瓩。

該衛星配巨型太陽能板與雷射連結，運算負載最高可達150瓩。 重點三：SpaceX IPO獲大幅超額認購，預計募資750億美元市值達1.8兆。

SpaceX 執行長馬斯克 周一揭曉該公司規劃打造AI 資料中心衛星的初步版本，讓外界得以一窺這項雄心勃勃計畫的面貌，也顯然有意為 SpaceX 本周首次公開發行股票（IPO）造勢。

馬斯克在社群網站 X 分享了一段 30 分鐘的影片，暢談 SpaceX 的未來規畫，從星艦（Starship）火箭的持續開發，到 SpaceX 和特斯拉 合資在美國生產的電腦晶片設施 Terafab 設施。

https://x.com/SpaceX/status/2064099405758906727

馬斯克也揭露了 SpaceX 稱為「AI1」衛星的示意圖和規格，這是該公司計劃建造的第一代太空載具，將作為約100萬顆衛星網路的一部分，在地球軌道上執行複雜的AI運算。馬斯克指出，馬斯克指出，這款早期版本衛星配備翼展達70公尺的巨型太陽能板，平均運算負載為120瓩，最高可達150瓩。。

馬斯克依據 SpaceX 打造星鏈（Starlink）網路系統的經驗，宣稱打造這些資料中心衛星，會比打造星鏈更簡單。

馬斯克在影片中說：「AI衛星基本上就是大量太陽能電池、散熱器，還需要一些雷射連結，不需要星鏈衛星上那些極為複雜的天線。」「兩者相比，AI衛星的設計難度較低。」

馬斯克也展示了SpaceX位於德州巴斯特羅普（Bastrop）廠區的大規模擴建計畫。SpaceX目前在這裡生產星鏈系統的終端設備。馬斯克在投影片中將這座新設施命名為Gigasat，占地逾1,100萬平方英尺、超過1,000英畝，由多棟廠房組成，用於生產資料中心衛星所需的巨型太陽能板。

同時，彭博引述知情人士報導，SpaceX的IPO已大幅超額認購，多家法人各自下單約100億美元以上，可見市場對這檔史上最大規模上市案的需求持續升溫。

知情人士說，主辦SpaceX 的承銷投銀預計在周三紐約時間下午4時收盤後停止接受法人認購，以便在掛牌前評估需求，並為SpaceX建議定價。SpaceX的IPO預定6月11日定價，翌日掛牌交易。公司以每股135美元的固定價格發行5億5,560萬股，預計籌資約750億美元，市值將達1.8兆美元。

散戶投資人在周三截止後仍可透過部分平台申購SpaceX股票。彭博報導，SpaceX將撥出最多30%的股份供散戶認購。