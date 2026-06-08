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晶片股勁揚5.6%率美股收復部分失地 英特爾飆逾11%

編譯劉忠勇／綜合外電
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逢低買盤回歸，但僅收復了上周五跌幅的一部分。伊朗局勢仍是主要地緣政治風險。（路透...
逢低買盤回歸，但僅收復了上周五跌幅的一部分。伊朗局勢仍是主要地緣政治風險。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美股周一回穩，晶片股強勢領漲，費半指數大漲5.6%
  • 重點二：英特爾因Google下單TPU傳聞飆11%，台積電ADR也漲2.8%
  • 重點三：蘋果新品反應平淡收跌，市場仍關注通膨數據與Fed政策。

美股周一回穩，收復上周五部分失地，晶片股領漲，伊朗和以色列宣布停止相互攻擊也讓投資人鬆了口氣。

史坦普500指數上漲21.99點，漲幅0.3%，收7,405.73點；那斯達克指數上漲220.23點，漲幅0.9%，收25,929.66點；道瓊斯工業指數下跌80.77點，跌0.2%，收50,786.01點。

費城半導體指數大漲5.6%，英特爾（Intel）大漲11%，The Information報導Google已下單要求英特爾在2028年生產逾300萬顆張量處理器（TPU）。邁威爾科技（Marvell Technology）大漲9.6%，史坦普道瓊指數上周五宣布該公司將於6月22日開盤前正式加入史坦普500指數。

博通（Broadcom）反彈2.8%，美光科技（Micron）上漲近10%。台積電ADR上漲2.8%。

分析師指出，上周五賣壓過後，逢低買盤回籠，但漲勢僅限於晶片股，市場廣度依然疲弱——史坦普500指數成分股中逾320檔下跌，僅180餘檔上漲，11大類股有8個收跌。

Navellier & Associates投資長納韋利耶（Louis Navellier）說：「逢低買盤回歸，但僅收復了上周五跌幅的一部分。伊朗局勢仍是主要地緣政治風險。」

Cherry Lane Investments合夥人梅克勒（Rick Meckler）說：「今天看起來像是投資人趁科技巨人大跌進場撿便宜的一天，通常接下來分析師會紛紛重申買進評級。」他也說：「市場長期以來都建立在完美預期上，而現在顯然不是完美時期，在這種環境下，市場會震盪，也有人擔心股價漲得過高。」

蘋果（Apple）在年度全球開發者大會上發布Siri AI升級版，但股價收跌1.9%，市場反應平淡。投資人普遍認為此消息早已反映在股價中。

禮來（Eli Lilly）上漲1.6%，試驗結果顯示其新一代減肥藥retatrutide不僅能促進減重、舒緩膝蓋疼痛，還能減輕睡眠呼吸暫停的嚴重程度。

市場近期焦點是即將到來的 SpaceX 首次公開發行股票。研究指出，美股 IPO 首日平均漲幅約 19%，儘管看起來利潤豐厚，但熱門股多採取嚴格配售制度，大部分份額保留給大型機構與超級富豪，散戶投資人恐難分一杯羹。

本周市場焦點也密切關注將於周三公布的美國通膨數據，此數據將影響聯準會（Fed）未來的利率政策走向。

精華 FAQ

  • 主要因晶片股強勁反彈，帶動那斯達克與史坦普500回升，同時伊朗與以色列宣布停止相互攻擊，也讓市場風險情緒暫時緩和。

  • 英特爾傳出Google下單要求其於2028年生產大量TPU，股價大漲逾11%；邁威爾加入標普500、美光與博通同步走強，推升費半大漲。

  • 市場將聚焦周三公布的美國通膨數據，因其會影響聯準會利率路徑；同時也留意伊朗局勢、蘋果AI題材與SpaceX IPO熱度。

英特爾 美股 以色列

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