不要砍在最低點 大摩、花旗仍看好今年美股多頭行情
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華爾街大銀行的策略師表示，上周五美國科技股雖領頭賣出，但企業獲利成長仍將支持多頭行情一直到今年底。截至美東時間8日凌晨，史坦普500指數期貨上漲0.3%，那斯達克100指數期貨揚升0.7%，台指期也反彈724點。
史坦普500指數連續九周收紅的AI多頭行情，5日因科技股重挫而驟然中止。同日費城半導體指數遭遇2020年以來最大單日跌幅，那斯達克綜合指數則重挫4.8%。
但摩根士丹利策略團隊仍堅持今年底時史坦普500指數將達到8,000點，主要是因為一連串企業上修獲利，以及總體經濟數據展現支持力道。大摩報告指出，「股市從今年3月觸底後，很少是以直線化的形態變動。如果牛市將延續到年底，則出現修正難免，實屬健康」。
大摩指出，市場接下來的發展，端視半導體與記憶晶片股的部位情況從目前高度擁擠，能夠多快恢復正常而定。大摩認為非必需性消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環類股將有較佳表現。
花旗策略團隊也同樣樂觀，並將今年底史坦普的目標從7,700上修到8,100點，因為企業獲利預期大躍進。新目標意味著今年內指數還有9.7%的上漲空間。
大摩認為企業獲利持續上修，加上總體經濟數據仍具支撐力，足以延續多頭行情到年底；即使中間出現修正，也屬於健康整理。 花旗將今年底史坦普500目標由7,700點上修至8,100點，理由是企業獲利預期明顯改善，並估計指數仍有約9.7%的上漲空間。 大摩認為半導體與記憶晶片持股過於擁擠，市場回歸正常前仍有波動，但非必需消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環股較有表現機會。
精華 FAQ
大摩認為企業獲利持續上修，加上總體經濟數據仍具支撐力，足以延續多頭行情到年底；即使中間出現修正，也屬於健康整理。
花旗將今年底史坦普500目標由7,700點上修至8,100點，理由是企業獲利預期明顯改善，並估計指數仍有約9.7%的上漲空間。
大摩認為半導體與記憶晶片持股過於擁擠，市場回歸正常前仍有波動，但非必需消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環股較有表現機會。
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