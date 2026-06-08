不要砍在最低點 大摩、花旗仍看好今年美股多頭行情

以Mike Wilson為首的大摩分析師在報告中寫道，美股上周五由部位驅動的賣壓，是種「健康的重設」，維持對後市具建設性看法，因企業獲利成長和穩健經濟數據有撐。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大摩與花旗都認為，美股今年底前仍有上漲空間。

大摩與花旗都認為，美股今年底前仍有上漲空間。 重點二： 科技股上周重挫後，AI多頭行情與史坦普500連漲告一段落。

科技股上周重挫後，AI多頭行情與史坦普500連漲告一段落。 重點三：兩家大行上修標普目標，主因企業獲利成長與經濟數據支撐。

華爾街 大銀行的策略師表示，上周五美國科技股雖領頭賣出，但企業獲利成長仍將支持多頭行情一直到今年底。截至美東時間8日凌晨，史坦普500 指數期貨上漲0.3%，那斯達克100指數期貨揚升0.7%，台指期也反彈724點。

史坦普500指數連續九周收紅的AI多頭行情，5日因科技股重挫而驟然中止。同日費城半導體指數遭遇2020年以來最大單日跌幅，那斯達克綜合指數則重挫4.8%。

但摩根士丹利策略團隊仍堅持今年底時史坦普500指數將達到8,000點，主要是因為一連串企業上修獲利，以及總體經濟數據展現支持力道。大摩報告指出，「股市從今年3月觸底後，很少是以直線化的形態變動。如果牛市將延續到年底，則出現修正難免，實屬健康」。

大摩指出，市場接下來的發展，端視半導體與記憶晶片股的部位情況從目前高度擁擠，能夠多快恢復正常而定。大摩認為非必需性消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環類股將有較佳表現。

花旗策略團隊也同樣樂觀，並將今年底史坦普的目標從7,700上修到8,100點，因為企業獲利預期大躍進。新目標意味著今年內指數還有9.7%的上漲空間。