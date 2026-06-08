我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

無法漲租 紐約市5.7萬套穩租房空置

不要砍在最低點 大摩、花旗仍看好今年美股多頭行情

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以Mike Wilson為首的大摩分析師在報告中寫道，美股上周五由部位驅動的賣壓...
以Mike Wilson為首的大摩分析師在報告中寫道，美股上周五由部位驅動的賣壓，是種「健康的重設」，維持對後市具建設性看法，因企業獲利成長和穩健經濟數據有撐。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：大摩與花旗都認為，美股今年底前仍有上漲空間。
  • 重點二：科技股上周重挫後，AI多頭行情與史坦普500連漲告一段落。
  • 重點三：兩家大行上修標普目標，主因企業獲利成長與經濟數據支撐。

華爾街大銀行的策略師表示，上周五美國科技股雖領頭賣出，但企業獲利成長仍將支持多頭行情一直到今年底。截至美東時間8日凌晨，史坦普500指數期貨上漲0.3%，那斯達克100指數期貨揚升0.7%，台指期也反彈724點。

史坦普500指數連續九周收紅的AI多頭行情，5日因科技股重挫而驟然中止。同日費城半導體指數遭遇2020年以來最大單日跌幅，那斯達克綜合指數則重挫4.8%。

但摩根士丹利策略團隊仍堅持今年底時史坦普500指數將達到8,000點，主要是因為一連串企業上修獲利，以及總體經濟數據展現支持力道。大摩報告指出，「股市從今年3月觸底後，很少是以直線化的形態變動。如果牛市將延續到年底，則出現修正難免，實屬健康」。

大摩指出，市場接下來的發展，端視半導體與記憶晶片股的部位情況從目前高度擁擠，能夠多快恢復正常而定。大摩認為非必需性消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環類股將有較佳表現。

花旗策略團隊也同樣樂觀，並將今年底史坦普的目標從7,700上修到8,100點，因為企業獲利預期大躍進。新目標意味著今年內指數還有9.7%的上漲空間。

精華 FAQ

  • 大摩認為企業獲利持續上修，加上總體經濟數據仍具支撐力，足以延續多頭行情到年底；即使中間出現修正，也屬於健康整理。

  • 花旗將今年底史坦普500目標由7,700點上修至8,100點，理由是企業獲利預期明顯改善，並估計指數仍有約9.7%的上漲空間。

  • 大摩認為半導體與記憶晶片持股過於擁擠，市場回歸正常前仍有波動，但非必需消費品、運輸與地區性銀行等景氣循環股較有表現機會。

美股 史坦普500 華爾街

上一則

imToken十週年發佈新戰略方向：從可信主錢包進化為個人數字中樞

下一則

牽一髮動全身 「台灣問題」衝擊全球經濟 若開戰歐盟恐損2兆美元

延伸閱讀

美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲9周 下周就業報告和博通財報關鍵

美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲9周 下周就業報告和博通財報關鍵
AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄

AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄
美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%

美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%
美國股債、黃金、比特幣齊跌 市場氛圍驟變引爆避險賣壓

美國股債、黃金、比特幣齊跌 市場氛圍驟變引爆避險賣壓

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場