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博通、美光受挫 分析師示警：記憶體價格將見頂

編譯葉亭均／綜合報導
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記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1000美元大關，4日就失守此一...
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：費半指數大跌，博通與美光因記憶體前景轉弱而承壓。
  • 重點二：分析師認為博通先前漲多，AI樂觀預期多已提前反映。
  • 重點三：Raymond James預估DRAM與NAND價格將於2026年年中見頂。

費半指數4日大跌逾2%，5日早盤再跌4%，博通、美光受挫尤深，因為有分析師示警記憶體價格今年中就會見頂、明年初下跌。

博通市值4日一口氣蒸發約2860億美元，寫下該公司史上最慘紀錄，美光同步寫下歷來單日市值蒸發最大紀錄，本周稍早才首次站上的每股1000美元關卡也告失守。這兩家公司股價5日早盤續跌。

Keybanc Capital Markets股票研究分析師維恩表示，博通等半導體股面臨的壓力加劇其實有其合理性，「這些股票先前都已大漲一波」。他表示，市場對相關公司的獲利預測不斷上修，尤其是在AI領域，博通這次股價反轉顯示市場對晶片產業的樂觀預期大致早已反映在股價中。

在記憶體方面，儘管華爾街分析師普遍認為，最快要到2027年年中左右，記憶體的新增供應才可能開始削弱由AI帶動的強勁需求。不過，Raymond James分析師艾克曼認為，價格高點可能比市場預期更早。他預估，DRAM與NAND快閃記憶體的平均售價將於2026年年中見頂，明年初連兩季下跌。

華爾街 博通

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