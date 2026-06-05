我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克打造SpaceX鐵粉股東大軍？散戶：既怕接盤又怕錯過

烈焰衝天 墨西哥油罐車爆炸掀巨大火球 1753學生急疏散

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此...
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：博通AI營收預測不如預期，拖累費半指數與半導體股同步下挫。
  • 重點二：美光重挫逾7%，因分析師預警記憶體價格將於明年初轉跌。
  • 重點三：雖有下行風險，Raymond James仍看好美光並維持優於大盤評級。

費城半導體指數周四（4日）大跌逾2%，主要受到博通（Broadcom）與美光（Micron）拖累。博通因AI晶片營收預測令投資人失望，股價大跌12%；美光也重挫逾7%，因為有分析師示警記憶體價格今年年中就會見頂、明年初下跌。

聚焦IC設計的博通周四市值一口氣蒸發約2,860億美元，寫下該公司史上最大單日市值縮水紀錄，也是美國企業史上第四大單日市值蒸發紀錄。博通周三公布，截至7月底本季，AI半導體業務營收將達160億美元，遠低於分析師平均預估的172億美元。

美光股價周四重挫7.7%，至每股996.00美元，跌破本周稍早才首次站上的每股1,000美元關卡，市值蒸發約942.4億美元，也是該公司史上單日市值蒸發最大紀錄。

Keybanc Capital Markets股票研究分析師John Vinh表示，博通及其他半導體股面臨的壓力加劇其實有其合理性，「這些股票先前都已經大漲一波」。他表示，市場對相關公司的獲利預測不斷上修，尤其是在AI領域，博通這次股價反轉顯示市場對晶片產業的樂觀預期已大致反映在股價之中。

在記憶體方面，儘管華爾街分析師普遍認為，最快要到2027年年中左右，記憶體的新增供應才可能開始削弱由AI帶動的強勁需求。不過，Raymond James分析師艾克曼（Karl Ackerman）認為，價格高點可能比市場預期來得更早。他預估，DRAM與NAND快閃記憶體價格將於明年初連兩季下跌。

艾克曼在周三的研究報告中表示：「我們預期DRAM與NAND的平均售價將於2026年年中見頂。」

他指出，記憶體的價格壓力可能同時來自供應與需求兩端。在供應面，Ackerman指出，中國記憶體廠商長鑫存儲與長江存儲正持續擴大產能；在需求面，由於AI產業對記憶體的需求推升價格大漲，其他產業已開始減少採購。根據Counterpoint Research預測，今年全球智慧手機出貨量將下降約14%。

不過，艾克曼表示，記憶體業者先前簽定的長期價格合約將有助於減輕這次下行周期的衝擊，因此他仍維持美光股票「優於大盤」評級。

由於記憶體產業具有明顯的景氣循環特性，美光的預估本益比通常偏低，但根據FactSet資料，美光目前預估本益比已擴大至11.7倍，而今年4月時僅為4.4倍。艾克曼表示：「我們認為，目前的估值倍數反映出市場預期未來1至2年合約平均售價成長將放緩、利潤下滑，以及供給過剩風險逐漸浮現。」

精華 FAQ

  • 主因是博通公布的AI半導體業務營收預測僅160億美元，低於市場預估的172億美元，令投資人失望，進而帶動費城半導體指數與相關個股同步下跌。

  • 分析師認為記憶體價格上行已接近高點，DRAM與NAND平均售價可能在2026年年中見頂，並於明年初連兩季下跌，市場因此提前反映估值壓力。

  • 雖然看見供需兩端壓力，但分析師認為美光已簽有長期價格合約，可部分緩衝下行周期衝擊，加上估值仍反映成長放緩預期，因此維持正向評等。

博通

上一則

SpaceX推網站秀太空AI願景 下周掛牌前狂圈散戶「上車」

延伸閱讀

美光市值衝進兆美元俱樂部 股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍

美光市值衝進兆美元俱樂部 股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍
記憶體好旺 SK海力士市值衝破1兆美元 跟進美光與三星 還有一大利多

記憶體好旺 SK海力士市值衝破1兆美元 跟進美光與三星 還有一大利多
AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

美光成為「千金股」後還能追嗎？分析師點出輝達1招讓美光又添利多

美光成為「千金股」後還能追嗎？分析師點出輝達1招讓美光又添利多

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

2026-05-31 10:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
AI興起導致一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。（路透）

ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

2026-06-01 12:46

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
怎麼跑都美…田曦薇「跑步神圖」被瘋傳 獲封跑步女神

怎麼跑都美…田曦薇「跑步神圖」被瘋傳 獲封跑步女神
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念