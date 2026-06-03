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AI魔力發威 1990年代PC股也回春 不只DELL這家受惠

編譯湯淑君／綜合外電
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戴爾公司上周公布盈餘季報時表示，用於AI資料中心的伺服器產品需求旺盛，激勵該股應...
戴爾公司上周公布盈餘季報時表示，用於AI資料中心的伺服器產品需求旺盛，激勵該股應聲暴漲。（路透）

人工智慧（AI）投資熱潮使美國億萬富豪戴爾看來絕頂聰明。這位科技大亨2013年花了大約250億美元，讓以他命名的筆電製造公司下市，13年後的今天，他持有的40%戴爾公司股票價值約1,200億美元！

這是因為，戴爾上周公布盈餘季報時表示，用於AI資料中心的伺服器產品需求旺盛，激勵該股應聲暴漲近50%。這與十年前戴人個人電腦（PC）事業遭遇外國廠競烈競爭，股價頻頻破底的情況大相逕庭。營運焦點轉向「企業」產品雖是合理策略，但拚搏過程仍是一場奮戰。

如今，隨著Google、OpenAI、SpaceX等超大型雲端服務業者（hyperscaler）砸巨資布建AI資料中心，這些支出巨浪也讓戴爾分一杯羹。戴爾第1季AI伺服器營收年比狂飆757%至160億美元。不止如此，矽谷科技集團慷慨的資本支出也滋潤了戴爾其他事業，首季普通伺服器營銷幾乎倍增，包含PC的部門營收同步躍增近20%。根據LSEG訪調分析師的共識預測，未來數年，戴爾營收可望高踞千億美元上下的水準，最快2028年開始倍增。

而且，運勢隨AI翻轉的1990年代資訊科技（IT）巨人不只戴爾一家。自昔日PC與印表機巨人惠普（HP）分出的慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE），本周一也傳出伺服器營收爆炸成長的好消息，帶動次日股價暴漲逾25%。昔日協助企業管理各種「科技堆疊」的傳統IT集團，如今華麗轉身變成一檔火熱的成長股。

不過，分析師指出，像戴爾、HPE這樣的硬體公司，只是AI相關資本支出連環漲當中的一個環節。伺服器製造商的生意倚賴零組件，但這些零組件面臨成本上漲和供應受限問題，例如戴爾就警告DRAM和NAND記憶體晶片價格居高不下。儘管首季營收衝上歷史高峰水準，當季毛利率卻降到18%，是2018年重新上市以來最低水準。

但就眼前而論，營收成長強得令華爾街振奮。戴爾的企業價值如今直逼3,000億美元，股價本益比僅約未來一年預期每股盈餘的25倍，且仍在增加。這些數字或許不如當紅AI新創公司那麼誘人，但顯然迎合投資人偏愛「轉機股」的口味。

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