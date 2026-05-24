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美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

編譯葉亭均／綜合外電
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美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美國金融市場將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市，因此美股25日不會開盤，美債市場也休市一天。不過，美股期指開盤後上漲，因市場預期美伊很快將達成協議、重啟荷莫茲海峽

美國人會在5月25日陣亡將士紀念日緬懷為國捐軀的英雄，金融市場、其他機構都暫停營運以示紀念。美國股市與債市將將於周二（26日）恢復正常交易。

不過，美股期指開盤後上漲，史坦普500指數期貨上漲0.7%，那斯達克100期貨指數勁揚逾1%，道瓊期貨指數也漲0.6%。由於美國與伊朗似乎接近達成協議，布蘭特原油價格重挫超過4.5%，，跌至每桶約98.80美元。黃金上漲，亞洲股市則走高，因市場預期協議將有助於恢復中東重要能源航道荷莫茲海峽的石油運輸，並緩解通膨壓力。

美國的陣亡將士紀念日的起源可追溯至1868 年，當時美國南北戰爭中北軍士兵會以鮮花裝飾陣亡者墓地。1971年，這一天正式成為美國聯邦假日，如今已成為全國性的年度紀念活動，同時也被視為夏季非正式的開端。

在這個周末，美國會充滿旅遊、活動與愛國氣氛，許多美國人也會選擇開車出遊，美國汽車協會（AAA）預估，在這個連假期間，國內旅遊人數將創紀錄，達到4,500萬人次。

美股 荷莫茲海峽 那斯達克

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