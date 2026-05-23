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不只神似HTC 川普行動承認T1手機資安出紕漏 仍在評估是否通知客戶

編譯吳孟真／綜合外電
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川普行動（Trump Mobile）在延宕數月後新推出的T1手機，涉及一起大規模...
川普行動（Trump Mobile）在延宕數月後新推出的T1手機，涉及一起大規模資料外洩事件，受影響者包括預付100美元訂金預購T1手機的早期客戶。（取材自Trump Mobile官網）

川普行動（Trump Mobile）在延宕數月後新推出的T1手機，涉及一起大規模資料外洩事件，受影響者包括預付100美元訂金預購T1手機的早期客戶。該公司22日終於出面證實此事，但卻表示，還在評估是否應該正式通知客戶。

據科技網站Wccftech本周稍早報導，兩名YouTube網紅Coffezilla和penguinz0日前各自發布影片指出，資安研究人員向他們透露證據顯示，他們手上的T1手機正在洩露資訊，包含「郵寄地址、電子郵件地址，以及各種除了信用卡號碼以外的資訊」。

川普行動如今終於向科技媒體TechCrunch澄清此事，表示問題是由支援「川普行動特定業務」的第三方平台供應商（很可能是電信商）所引發。該公司發言人特別強調，川普行動的網路、系統或基礎設施並未遭到入侵，但隨後卻透露，他們仍在評估是否需要通知受影響客戶。

Wccftech質疑，川普行動早該在數天前就對用戶發出正式通知，這是公關管理基本常識。這個做法也不應該是掛著美國現任總統名字的一家公司，該有的行事標準。

Wccftech指出，川普行動T1手機上市過程大出紕漏，給押注新手機品牌的客戶，增添一筆警世案例，而且想當然爾，不會有人寫出什麼了不起的評論，畢竟它根本就是HTC U24 Pro的翻版，唯一賣點大概只剩499美元的促銷價，最糟的是，購買這款手機的人，還可能被嫌對科技產品的品味不佳。

T1手機手機配備6.78寸螢幕、5,000萬畫素主鏡頭與自拍鏡頭、5,000 mAh電池、512GB的儲存空間，以及3.5釐米耳機孔，還預先安裝了「真實社群」的App。

Coffezilla日前披露資料外洩事件時也指出，他從洩露的用戶身分資訊中推測，大約只有3萬人購買T1手機，數量遠不及川普行動公司宣稱的59萬人。

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