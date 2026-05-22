我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

淪金溥聰工具人？馬英九嗆「貪汙犯」：不要說我失智

紐約市「開放街道」計畫啟動 逾150處路段納入

SpaceX估值能有多高？ 賭盤：掛牌首日就有望挑戰這兩家科技大咖

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
預測市場賭盤顯示，SpaceX 6月掛牌首日市值超過2兆美元的機率逾七成。（路透...
預測市場賭盤顯示，SpaceX 6月掛牌首日市值超過2兆美元的機率逾七成。（路透）

馬斯克旗下SpaceX已在20日正式申請股票IPO，預計6月掛牌，目標估值超過1.5兆美元。而預測市場賭盤顯示，該公司掛牌首日市值超過2兆美元的機率逾七成，若屬實，將至少高於美股「科技七雄」中的兩家公司。

Polymarket數據顯示，SpaceX掛牌首日收盤市值超過2.2兆美元的機率為56%；突破3兆美元的機率為17%，攻克4兆美元的機率為2%。倘若突破2兆美元，SpaceX市值將至少超越Meta（1.5兆美元）和特斯拉（1.6兆美元）目前市值。

不過，根據道瓊社，這個針對SpaceX市值的預測市場，大約兩周前在Polymarket上線，目前交投清淡，意謂市場對上述機率仍持保留態度。道瓊社和Polymarket有數據合作關係。

外界盛傳，OpenAI和Anthropic也將在今年上市，Polymarket交易員認為，OpenAI掛牌首日收盤市值高於1.4兆美元的機率為65%；Anthropic高於1.8兆美元的機率為47%。

若這些預測成真，SpaceX、OpenAI和Anthropic都將躋身「兆美元俱樂部」，且市值都可能超越波克夏目前的1.03兆美元，有望締造美股IPO紀錄。

然而，一連串IPO密集登場，也引發市場擔憂，認為買盤恐怕不足以支撐如此高的估值。但德意志銀行分析師Adrian Cox指出，「相較於整體規模約70兆美元的美國股市，這些IPO占很小一部分」，「美股名目規模甚至比1990年代末網路泡沫高峰時大五倍，當時每年平均有近500宗IPO，而2020年迄今，總共只有約120宗」。

Meta 特斯拉 馬斯克

上一則

想換新工作？SpaceX徵才訊息曝光 馬斯克揭1誘人條件：很快能上手

下一則

微軟洽談供應Anthropic自家Maia晶片？算力競賽再下一城

延伸閱讀

SpaceX挑戰史上最大IPO 文件解密：星鏈營收狂飆、AI部門慘虧

SpaceX挑戰史上最大IPO 文件解密：星鏈營收狂飆、AI部門慘虧
馬斯克篤定躍居首位兆元富豪 驚人薪酬條件「SpaceX在火星建100萬人殖民地」

馬斯克篤定躍居首位兆元富豪 驚人薪酬條件「SpaceX在火星建100萬人殖民地」
SpaceX上市後將火速納入那指 新規恐引爆950億元科技股賣壓

SpaceX上市後將火速納入那指 新規恐引爆950億元科技股賣壓
SpaceX史上最大IPO 上市估值達1.75兆元 馬斯克或登兆萬富翁

SpaceX史上最大IPO 上市估值達1.75兆元 馬斯克或登兆萬富翁

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 （路透）

高盛：AI不僅不是泡沫 還變成防禦交易 下一波押這題材

2026-05-18 07:10

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾