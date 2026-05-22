SpaceX估值能有多高？ 賭盤：掛牌首日就有望挑戰這兩家科技大咖

預測市場賭盤顯示，SpaceX 6月掛牌首日市值超過2兆美元的機率逾七成。（路透）

馬斯克 旗下SpaceX已在20日正式申請股票IPO，預計6月掛牌，目標估值超過1.5兆美元。而預測市場賭盤顯示，該公司掛牌首日市值超過2兆美元的機率逾七成，若屬實，將至少高於美股「科技七雄」中的兩家公司。

Polymarket數據顯示，SpaceX掛牌首日收盤市值超過2.2兆美元的機率為56%；突破3兆美元的機率為17%，攻克4兆美元的機率為2%。倘若突破2兆美元，SpaceX市值將至少超越Meta （1.5兆美元）和特斯拉 （1.6兆美元）目前市值。

不過，根據道瓊社，這個針對SpaceX市值的預測市場，大約兩周前在Polymarket上線，目前交投清淡，意謂市場對上述機率仍持保留態度。道瓊社和Polymarket有數據合作關係。

外界盛傳，OpenAI和Anthropic也將在今年上市，Polymarket交易員認為，OpenAI掛牌首日收盤市值高於1.4兆美元的機率為65%；Anthropic高於1.8兆美元的機率為47%。

若這些預測成真，SpaceX、OpenAI和Anthropic都將躋身「兆美元俱樂部」，且市值都可能超越波克夏目前的1.03兆美元，有望締造美股IPO紀錄。

然而，一連串IPO密集登場，也引發市場擔憂，認為買盤恐怕不足以支撐如此高的估值。但德意志銀行分析師Adrian Cox指出，「相較於整體規模約70兆美元的美國股市，這些IPO占很小一部分」，「美股名目規模甚至比1990年代末網路泡沫高峰時大五倍，當時每年平均有近500宗IPO，而2020年迄今，總共只有約120宗」。