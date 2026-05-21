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SpaceX上市後將火速納入那指 新規恐引爆950億元科技股賣壓

編譯季晶晶／綜合外電
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SpaceX申請IPO並將快速納入那斯達克指數，市場憂心被動基金恐被迫大舉調整科...
SpaceX申請IPO並將快速納入那斯達克指數，市場憂心被動基金恐被迫大舉調整科技股部位。(歐新社)

馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX正式申請IPO，加上OpenAI與Anthropic也陸續傳出上市動向，華爾街正面臨一波可能引發大規模資金重配的AI與太空科技IPO熱潮。

那斯達克證交所本月實施新規，允許大型新股在上市後僅15天就能快速納入Nasdaq 100指數。這代表追蹤指數的ETF與被動基金，將在短時間內自動大舉買進SpaceX等新股。這可能推升股價，同時迫使部分被動資金賣出其他大型科技股。

SpaceX預計下月上市，外傳估值目標約1.75兆美元，可能成為史上最大IPO之一。由於初期流通股數有限，在新制度下卻能直接納入大型指數，市場擔心將引發劇烈資金調整與交易波動。

摩根大通估算，若未來SpaceX有50%股份流通、市值升至2兆美元，被動資金可能被迫賣出950億美元現有八大科技股持股。

TD Securities分析師Peter Haynes形容，這可能是近年「前所未見的單一指數事件」。

Strategas ETF策略長Todd Sohn表示，SpaceX上市後可流通股票數量太少，將使其納入指數的過程「幾乎有點瘋狂」：市場預期IPO後股價可能大漲，被動投資人恐被迫在極高估值下買進，「如果SpaceX在IPO後一周上漲100%，而他們必須買進⋯⋯只能接受那個價格，沒得挑」。

市場也開始押注哪些公司可能因為SpaceX加入而被踢出Nasdaq 100指數。部分交易員已提前放空可能遭剔除的成分股。

另一方面，SpaceX此次IPO罕見開放散戶直接參與。根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，散戶可透過Robinhood、Fidelity Investments與Charles Schwab等平台，以與機構投資人相同的IPO價格認購股票。

這改變過去IPO多由大型華爾街機構優先分配的模式。以往散戶往往只能等上市後，在股價大漲後才進場買股。

不過，SpaceX也表示，IPO股票分配數量仍有限，且各平台仍有各自申購條件，市場需求可能遠超可供分配數量。

SpaceX 華爾街 OpenAI

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