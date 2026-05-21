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加州開全美先例 紐森下令擬定計畫因應AI就業衝擊

中央社21日即時報導
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5月14日加州奧克蘭聯邦法院外，一名身穿「停止人工智慧」T恤的抗議者示威，當時馬...
5月14日加州奧克蘭聯邦法院外，一名身穿「停止人工智慧」T恤的抗議者示威，當時馬斯克控告OpenAI轉型營利案正審理中。(路透)

加州州長紐森（Gavin Newsom）今天下令官員開始制定一項計畫，以減輕人工智慧（AI）對就業造成的破壞性影響，使得加州成為全美第一個採取這類行動的州。

紐森提出這項要求之際，全球越來越擔心AI可能會讓從卡車司機到律師等所有人失業，因為機器正在學習執行過去需要人類才能完成的任務。

法新社報導，這項行政命令將動員州政府機構、專家、大學和業界領袖，制定關於資遣標準、就業保險、勞工培訓等政策，並更完善地追蹤招聘與裁員狀況，以避免發生嚴重的預料外狀況和突如其來的裁員潮。

被外界普遍預期將成為2028年總統大選民主黨主要候選人的紐森表示，AI閃電般的快速發展意味著需要重新構想整個就業體系。

紐森說：「加州從未坐視未來發生在我們身上，我們現在也不會開始這麼做。」

根據人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas數據，當局採取這項行動之際，有數據顯示總部位於加州矽谷（Silicon Valley）的美國科技業在今年前3個月裁減了超過5萬2000個工作職位。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta昨天開始裁員8000人，約占其員工總數的10%。

AI的進步使得日益複雜的任務得以自動化，這經常被企業拿來作為裁員的理由，然而一些產業觀察家表示，企業正利用這項技術作為其他成本削減的藉口。

若干科技領袖，包括處於AI最前線的馬斯克（Elon Musk）和OpenAI的阿特曼（Sam Altman）曾表示，這項技術將使許多人失去工作，以至於人類實際上將成為享受閒暇的生物，需要獲得某種全民基本收入才能生存。

加州州長紐森下令官員開始制定計畫，以減輕人工智慧（AI）對就業造成的破壞性影響。...
加州州長紐森下令官員開始制定計畫，以減輕人工智慧（AI）對就業造成的破壞性影響。(路透)

加州 紐森

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