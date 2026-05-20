我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普長子前妻凡妮莎公開罹患乳癌 已完成手術

中餐廳強收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

Meta如預期20日裁8000人 「大挪移」7000人調AI部門

編譯林思牧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta正在進行近年來最大規模的裁員之一，而且要將資金和人員重新分配到AI領域。...
Meta正在進行近年來最大規模的裁員之一，而且要將資金和人員重新分配到AI領域。（路透）

Meta於20日開始為數8000人的大裁員行動，佔員工總數10%；另也將約7000名員工調配到新的人工智慧相關團隊，以符應公司增加對AI投入的策略。

路透社引述一份內部備忘錄報導，執行長查克柏格告訴員工，他預計今年不會再有大規模裁員。這與先前關於2026年稍後可能進一步裁員的報導有所不同。此次受影響的美國員工將獲得16周的遣散費，外加每服務一年有額外兩周的遣散費。

舊金山紀事報報導，這是臉書（Facebook）母公司近年來最大規模的裁員之一，而且要將資金和人員重新分配到AI領域。此前Meta在4月就已告知員工，裁員將於5月20日開始，因此裁員在意料之中。根據彭博社報導，裁員通知先在亞洲發出，隨後蔓延至歐洲和美國。公司在發出通知的同時，鼓勵員工居家辦公。

擁有 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等的 Meta，將此次裁員解釋為公司整體策略的一部分，旨在提高效率同時增加對AI的投入。今年 1 月，公司告知投資者預計 2026 年的資本支出將達到 1150 億至 1350 億美元，成長將主要來自對 Meta 超級智慧實驗室及其核心業務的投資。

Meta 公佈的 2025 年營收為 2009.7 億美元，淨利為 604.6 億美元。此次重組凸顯了矽谷大型企業圍繞AI進行重組的力度之大，即便其中許多公司仍保持著高獲利能力。去年 6 月，Meta 斥資 143 億美元收購了 Scale AI，並聘請其年輕華裔聯合創始人汪滔（Alexandr Wang）擔任「超級智慧」（superintelligence）專案領導人。該公司還挖來了其他AI人才，據報導提供的薪酬方案高達 1 億美元。

公司稱在2025 年底，Meta 的員工人數是 7萬8865 人，比前一年增長 6%。紐約時報20日報導，一些員工簽署了請願書，反對Meta公司的一項計畫。該計畫將利用員工資料訓練公司內部的AI工具。員工們透過遠端交流訊息，並查看內部通訊錄，以了解哪些同事被裁員。

對灣區而言，這些裁員加劇了科技公司持續裁員的趨勢，同時，這些公司卻在人工智慧資料中心、晶片和人才方面投入大量資金。

圖為Meta的超級智慧（superintelligence）專案領導人汪滔（Al...
圖為Meta的超級智慧（superintelligence）專案領導人汪滔（Alexandr Wang）。（路透）

查克柏格 Meta

上一則

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮 網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

下一則

馬斯克篤定躍居首位兆元富豪 驚人薪酬條件「SpaceX在火星建100萬人殖民地」

延伸閱讀

傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈

傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈
Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮 網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮 網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股
IG華裔員工寫「裁員日記」火了 沒失業已有品牌談合作

IG華裔員工寫「裁員日記」火了 沒失業已有品牌談合作
Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

熱門新聞

雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
輝達（Nvidia） 宣布已與AI新創公司Ineffable Intelligence建立合作關係，探索AI下一個突破領域。(路透)

黃仁勳押注「AI下個突破領域」 Nvidia攜手Ineffable打造超級智慧

2026-05-13 20:57
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 （路透）

高盛：AI不僅不是泡沫 還變成防禦交易 下一波押這題材

2026-05-18 07:10

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」