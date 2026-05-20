馬斯克篤定躍居首位兆元富豪 驚人薪酬條件「SpaceX在火星建100萬人殖民地」

SpaceX與特斯拉執行長馬斯克。(路透)

火箭與AI公司SpaceX 申請上市造成轟動，備受市場矚目的一大亮點在於，該公司老闆馬斯克 幾乎篤定能成為全球第一位「兆美元富豪」，也就是身價突破1兆美元。

這樁上市案將鞏固馬斯克對SpaceX和特斯拉（Tesla ）這美國兩大市值居前企業的控制權，是近代史上首見。

根據SpaceX周三公布的上市公開說明書，馬斯克持有約51億股SpaceX股票，另外還擁有約3.5億股、行使價為8.39美元的選擇權。

如果SpaceX的首次公開發行股票（IPO）案以據稱2兆美元的目標估值定價，那麼馬斯克的總身價將暴增至驚人的1.1兆美元。即使SpaceX估值最後只達1.75兆美元，但若結合馬斯克持有價值2,920億美元的特斯拉股票，以及在其他公司的持股，他仍將跨越身價1兆美元這個前所未見的門檻。

54歲的馬斯克已連續近兩年穩坐全球首富，但他朝兆美元財富邁進，象徵極端財富的新時代，也凸顯科技時代資金高度集中的現象。他的崛起讓視他為具遠見創業家的支持者喝采，但也引發批評者警惕，認為他的財富與政治影響力正反映出貧富差距擴大與權力失控。

SpaceX並未立即回應置評請求。

最新的IPO文件也揭露SpaceX給予馬斯克的薪酬方案細節。這份薪酬結構與他在特斯拉的薪酬方案類似，結合財務與營運目標，達成後才會授予股票獎勵。儘管特斯拉為他設定的目標已相當宏大，包括交付100萬台 Optimus機器人與自駕計程車Robotaxi，但SpaceX對馬斯克設定的目標更像是科幻小說情節。

其中最優渥的一項方案內容是，在SpaceX市值超過7.5兆美元時，授予馬斯克10億股限制性股票，但前提是，SpaceX必須先在火星建立永久性人類殖民地，且移民人口至少達到100萬人。

另一項獎勵則會授予馬斯克超過3億股與績效掛鉤的限制性股票，條件是SpaceX公司市值達到接近6.6兆美元的里程碑。此外，SpaceX還必須在地球以外建立資料中心，且每年具備提供100太瓦（terawatts，或譯為兆瓦）運算能力的能力。

現實情況是，即使從未達成這些目標，馬斯克未來多年仍極可能維持全球首富地位。若其身價達1.1兆美元，將是全球第二富有者，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）的三倍以上。佩吉目前身價為3,278億美元。