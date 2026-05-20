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整理包／Nvidia財報優預期股價仍跌 重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
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輝達最新財報再度優於市場預期，但投資人開始關注AI基建成長是否接近高峰。(歐新社...
輝達最新財報再度優於市場預期，但投資人開始關注AI基建成長是否接近高峰。(歐新社)

輝達（Nvidia）周三盤後公布最新財報後，雖然營收、獲利與財測都高於市場預估，但投資人反應冷淡，盤後股價下跌1.3%。原因是市場已不滿足於僅僅優於預期，更看重AI基建熱潮究竟還能高速成長多久，2027、2028年的獲利是否還有繼續上修空間。以下是十大重點整理：

1、財測不夠驚豔：本季營收估約910億美元，高於分析師的約870億美元，但未達部分最樂觀預測原本上看960億美元。毛利率是75%，符合預期，顯示定價能力仍強。

2、資料中心占比破九成：輝達本季資料中心營收達752億美元，年增92%，占總營收約92%。相較之下，曾經是核心業務的遊戲顯卡，如今占比已不到8%。

3、AI基建支出持續暴增：Google、微軟、亞馬遜與Meta等科技巨擘，今年AI資本支出合計估達約7,000億美元以上。黃仁勳稱，AI工廠建設正形成「人類史上最大基礎設施擴張」。

4、全面搶攻CPU市場：財務長柯蕾絲表示，CPU市場規模約2,000億美元，輝達今年CPU營收可望接近200億美元，目標成為「全球最大CPU供應商」。相較之下，執行長黃仁勳對市場近來熱議的ASIC推論晶片態度較保守，坦言來自Groq技術的LPX系統目前仍屬「利基型產品」。

5、下一代AI平台Vera Rubin被寄予厚望：黃仁勳表示，可能比目前的Grace Blackwell更成功，並預期整個產品周期都將供不應求。

6、HBM缺貨壓力未解：全球HBM高頻寬記憶體供應持續吃緊，推升DRAM價格與整體電子成本。輝達表示，雖然供應鏈壓力仍在，但公司有信心憑藉規模與供應商關係支撐成長。

7、客戶漸變競爭對手：輝達在10-Q文件中坦言，包括Google、亞馬遜、Meta與微軟等大型客戶，都正開發自家ASIC客製AI晶片，盼降低對輝達GPU的依賴。若競爭加劇，可能影響未來需求。

8、中國市場仍不確定：雖然美國已批准部分H200出口許可，黃仁勳日前也樂觀表示，美國晶片未來應有機會重返中國市場，但因仍不清楚何時實現，目前財測完全未納入任何中國AI晶片收入。

9、加碼回饋股東：公司宣布新增800億美元庫藏股，並把每季股息從1美分提高至25美分。上季的自由現金流達到486億美元，高於上季的349億美元和去年同期的261億美元。

10、市場反應：由於GPU概念股已漲多，部分投資人開始把焦點轉向HBM高頻寬記憶體、光通訊與光網路元件等AI供應鏈，尋找下一批成長爆發力更高的標的。輝達盤後股價走跌。

輝達 黃仁勳

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