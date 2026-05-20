SpaceX挑戰史上最大IPO 文件解密：星鏈營收狂飆、AI部門慘虧

SpaceX旗下太空發射業務。(歐新社)

全球首富馬斯克旗下的SpaceX 已經申請首次公開發行股票（IPO），有望締造史上最大IPO案紀錄。文件顯示該公司出現數十億美元虧損，同時也揭露具超級投票權的股權架構，讓馬斯克在公司上市後，仍能持續掌控這家橫跨火箭、衛星與AI領域的巨頭。

綜合彭博資訊與英國金融時報報導，SpaceX宣布，將在那斯達克交易所上市，股票代號為SPCX，這次發行由包括高盛 、摩根士丹利在內的華爾街 最大幾家銀行承銷。正式路演預定最快6月4日展開，最快6月11日定價。

根據周三提交給美國證管會（SEC）的文件，SpaceX第1季營收46.9億美元，淨損42.8億美元；相較下，去年同期營收約40億美元，淨損5.28億美元；2025年全年營收達187億美元，高於前一年的140億美元。

知情人士透露，SpaceX目標資金額最高可達750億美元，公司估值超過2兆美元。若成真，將超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2019年創下的294億美元IPO紀錄。

文件顯示，54歲的馬斯克目前持有SpaceX達12.3%的A類股與93.6%的B類股，合計掌握85.1%的投票權。由於B類股每股擁有10票表決權，因此即使IPO完成後，馬斯克仍將持續控制公司。

文件清楚揭露SpaceX的各項業務狀況，其中衛星網路業務星鏈（Starlink）已迅速成為集團獲利與成長的關鍵引擎。由Starlink帶動的聯網業務部門在2025年營收達114億美元，年增近50%；營業利益44億美元，大增120%。

相較下，太空部門去年營收40億美元，營業虧損6.57億美元；AI部門去年營收僅32億美元，營業虧損64億美元。

SpaceX指出，公司在各事業投入龐大資金，包括太空業務資本支出38億美元、通訊連結業務41.8億美元、AI部門的資本支出高達127億美元，原因是與其他AI公司一樣，正大舉興建龐大資料中心，用於訓練與運作AI模型。

儘管如此，SpaceX仍將大部分未來潛力寄託於AI，並向投資人表示，公司鎖定的是「人類史上最大的潛在市場」，總商機高達28.5兆美元，其中有26.5兆美元來自AI領域。

馬斯克近期的一系列交易，目的在於扭轉AI業務虧損。其中最主要的是本月敲定、並於周三擴大的合作協議：由旗下兩座旗艦AI資料中心向AI業者Anthropic提供運算能力。根據文件內容，Anthropic將一路支付SpaceX 每月12.5億美元，合約持續至2029年5月。

SpaceX同時向投資人列出多項風險因素，包括自家衛星可能與「太空碎片」或其他太空船相撞；此外，也提及較為傳統的監管障礙，以及招募優秀AI研究人才、以對抗OpenAI和Anthropic等競爭對手的挑戰。

SpaceX警告說，諸如「大規模發展軌道AI運算能力、大量生產AI晶片、建立月球經濟、開發人體增強系統，以及將人類與貨物運送至月球和火星」等計畫，都涉及高度技術複雜性，「這些計畫未必能實現商業化可行性」。

文件還指出，由於馬斯克同時掌控SpaceX，並領導包括特斯拉在內的其他企業，這使這家火箭公司面臨「利益衝突」風險，包括商業機會分配、關係人交易，以及他個人時間與注意力配置等問題。