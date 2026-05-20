我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平會普亭：世界面臨倒退回叢林法則的危險

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

給老黃難看？傳黃仁勳訪中期間 北京下令禁Nvidia一款遊戲顯卡

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

中國不只尚未批准Nvidia H200晶片的採購令，最新消息指出，北京在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳訪中之際，加碼禁售一款輝達顯卡，在美中超級強權的AI爭霸戰中，祭出新攻勢。

據英國金融時報（FT）看到的文件與知情人士消息，輝達「RTX 5090D V2」遊戲顯卡，15日遭列中國海關哨站的違禁品名單，此時黃仁勳正陪同美國總統川普訪問中國。

遭禁顯卡去年8月推出，以符合美國出口管制要求，主要鎖定中國遊戲玩家與3D動畫師，但也有AI開發者因無法取得最先進的輝達產品，改買這種顯卡。

此舉顯示北京決心阻止輝達晶片進入，尤其是遵循美方出口管制的降規商品。中方欲支持華為與寒武紀等本土晶片商，追上美國競爭對手。

摩根士丹利（大摩）預測，中國AI晶片市場規模，2030年將達670億美元，86%由本土業者供應；今年本土AI晶片市場規模，約為210億美元。中國AI晶片市場原本由輝達主導，該公司上一年度的中國銷售額略高於170億美元。

輝達 川普 黃仁勳

上一則

勞資重上談判桌 三星電子罷工癥結點在哪？說到底是這個

下一則

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

延伸閱讀

黃仁勳白跑一趟？未討論晶片出口管制 川習會後Nvidia晶片命運不明

黃仁勳白跑一趟？未討論晶片出口管制 川習會後Nvidia晶片命運不明
黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先
路透：美批准10家中企採購Nvidia晶片 黃仁勳隨行川普拚訂單

路透：美批准10家中企採購Nvidia晶片 黃仁勳隨行川普拚訂單
黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單
百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版