黃仁勳豪砸900億元「綁樁」銀彈攻勢加深Nvidia AI護城河

Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

在Nvidia輝達 (另稱英偉達)預定20日公布上季財報之際，最新數據顯示，輝達過去16個月來，已砸下創紀錄的約900億美元投資超過145家AI企業，鞏固輝達AI生態系，對仰賴輝達晶片的AI業者來說，輝達執行長黃仁勳 也成為大金主。

英國金融時報（FT）報導，企業揭露資訊與PitchBook數據顯示，輝達截至1月25日的過去一年來，已承諾約470億美元的投資與合夥協議，在之後四個月，又進一步承諾430億美元。

這些支出遍及超過145家公司，從AI模型開發者、雲端供應商、一直到基礎設施供應商，一名矽谷 銀行家就說，「他們在資助所有人」。

這些協議消耗了輝達去年度40%的營運現金流，遠高於Alphabet的6%，去年最大的協議為和晶片設計業者Groq敲定的200億美元合作，取得Groq的技術授權、並且聘僱Groq的人才，輝達也已發表根據Groq技術打造的產品。

除了股權投資，輝達截至1月底也已以950億美元的支出承諾，鎖住零組件供應與製造產能，例如向光通訊業者Coherent和Lumentum各投資20億美元，以及以32億美元獲得光纖業者康寧（Corning）的認股權證。這三家公司也都是蘋果的主要供應商，但輝達正以這些投資成為主要客戶。

黃仁勳已形容，支持AI企業是輝達的要務之一，主張輝達若要支持基礎AI開發者，同時「以最少資源滿足對多需求」，這是「迫切」之事。投資人、律師及獲得輝達資金的企業都比紹，這項策略是要加速AI經濟的打造步調，同時讓多數業者和輝達的技術緊密綁在一起。

但這些交易也提高輝達面臨的財務與監管風險。輝達在年報揭露，美國、歐盟及英國等國家都已提出索取「資訊的廣泛要求」，希望了解該公司和「開發基礎模型的企業之間的投資、合夥及其他協議」，另外還有和客戶、供應商及合作夥伴之間的協議。

這些安排讓輝達同時身兼客戶、供應商及潛在股東。曾協助架構這些輝達協議的律師表示，輝達的技術合作協議常伴隨著融資，一位舊金山律師表示，輝達的「科技團隊將和常引介商業開發人士的公司協商」，「同時進行兩場個別對話」。

輝達3月和邁威爾（Marvell）達成的協議內容，便包括投資20億美元、及確保邁威爾未來客製化晶片能與NVLink技術相容的合夥安排。輝達本月稍早和所謂「新雲端」（neocloud）業者Iren敲定的協議，包括輝達未來五年支出34億美元，租賃Iren的繪圖處理器（GPU）運算資源，同期並投資Iren多達21億美元。

知情人士透露，雖然輝達內部的創投部門「NVentures」，但多數這些協議都是由商業開發團隊主導，以投資結合更廣泛的商業合作。知情人士說，輝達常鼓勵接受投資的企業，使用輝達的開源碼AI模型「Nemotron」，黃仁勳希望能複製Cuda的成功模式。

一名創投家指出，企業「創辦人們正開始了解到，如果你在輝達生態系打造產品，就能從黃仁勳身上籌到錢」。

Harding Loevner投資組合經理人蘇菈娜（Moon Surana）說，輝達以資金支持供應商的擴產計畫，同時在產能緊俏的環境下，強化自身在供應鏈內部的籌碼。

輝達則表示，其策略「藉由創大AI生態系，加速並多元化創新」，同時運用資本、基礎設施及技術合作，「加速開發者和客戶的創新速度」，「我們的投資沒有獨家條件」，AI是「高度競爭的全球市場」，客戶是根據輝達的產品效能而選擇輝達。