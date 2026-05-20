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Nvidia股息太寒酸？投資人喊提高配息 市場緊盯黃仁勳資金布局

編譯季晶晶／綜合外電
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市場關注輝達公布財報是否會提高配息、擴大股票回購。圖為輝達執行長黃仁勳。(路透)
市場關注輝達公布財報是否會提高配息、擴大股票回購。圖為輝達執行長黃仁勳。(路透)

AI晶片巨擘Nvidia輝達(另稱英偉達)即將公布財報之際，市場開始討論：這家現金滿手的公司是否會提高股息、擴大庫藏股，進一步回饋股東，為股價增添動能？

目前輝達仍屬低配息股，股息殖利率只有大約0.02%，遠低蘋果（Apple）殖利率約0.35%。亞馬遜（Amazon）則完全不發放股息。

瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）指出，許多投資人都希望輝達發放較高的股息，認為吸引更廣泛的投資人。他也預期，輝達未來12個月可能把股票回購規模提高到約1500億美元。該公司去年8月已擴大600億美元回購計畫，截至今年2月，仍有585億美元額度尚未使用。

但市場看重的是，輝達的現金是否花在對的地方。輝達今年自由現金流將達約1900億美元，明年更可能增至3200億美元，而該公司資金重心，正逐漸從股票回購轉向AI生態系投資：包括投資推論晶片公司Groq、玻璃製造商康寧（Corning），以及雲端業者CoreWeave。

DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）指出，輝達在2026會計年度，僅將39%營運現金流用於回購股票，低於前一年的52%。

Aptus Capital Advisors股票主管華格納（David Wagner）表示，輝達執行長黃仁勳採取的一直是「高成長再投資」策略，而不是讓輝達成為傳統收益型股票，這個方針短期內不太可能改變。

他認為，相較於發放股息，輝達更傾向把資金花在AI硬體、資料中心與生態系布局，因為這些投資長遠的報酬可能更高。

不過，Zacks投資管理公司策略師穆爾貝里（Brian Mulberry）指出，若輝達財報再度大幅超越華爾街預期，不排除會同時提高股息與庫藏股授權。

輝達預定周三盤後發布最新財報，市場將密切關注其資本配置動向。

黃仁勳 輝達 Apple

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