美股史坦普500那指連三黑 輝達財報前承壓 費半漲跌拉鋸後收平

紐約證交所交易員。（路透）

美股 三大指數周二（19日）收低，其中史坦普500 和那斯達克指數連續第三個交易日下跌，因油價維持高檔，投資人擔憂美伊未能達成實質停火協議，通膨疑慮升溫，美國10年期公債殖利率升至一年多高點。半導體股回吐盤中漲幅，輝達 在周三公布財報前下跌。

道瓊工業指數19日收盤下跌322.24點，跌幅0.65%，至49,363.88點；史坦普500指數跌49.44點，跌幅0.67%，至7,353.61點；那斯達克指數下跌220.02點，跌幅0.84%，至25,870.71點。

費城半導體指數基本持平，回吐盤中稍早1.9%的漲幅，收盤微漲2.98，漲幅0.026%，報11,305.50點。

美光漲2.5%，輝達跌0.77%，投資人正等待輝達於周三盤後公布財報，這家全球市值龍頭企業的業績將受到密切關注，投資人將藉以判斷AI驅動需求是否足以支撐半導體類股的高估值。

整體美國股市繼續受到美債殖利率飆升的影響，其中30年期公債殖利率接近5.2%，10年期殖利率升破4.65%。投資人已從3月下旬展開的強勁反彈開始獲利了結。市場同時考量，如果通膨持續升高，聯準會下一步可能轉向升息。

RSM經濟學家Joseph Brusuelas表示，殖利率上升「推高資本成本，在本周一系列消費龍頭企業公布財報之際，將壓制股票估值」。

市場還聚焦油價走勢。儘管布蘭特原油期貨收跌0.73%，但仍維持在每桶110美元上方，交易員繼續關注中東戰爭的最新進展。該衝突已導致關鍵能源通道荷莫茲海峽幾乎完全被封鎖。

美國總統川普周二威脅說，若無法達成協議，未來幾天可能恢復對伊朗的打擊行動。他周一表示暫緩原本計劃對伊朗發動的襲擊，這一消息幫助緩解了油價漲勢。

Rosenblatt Securities董事總經理Michael James表示：「沒有任何正面跡象讓我們相信會達成任何實質性的停火協議。只要這些方面沒有進展，油價就會居高不下，債券殖利率也會居高不下，市場焦慮情緒將持續加劇。」

他說：「隨著時間一天天過去，如果仍沒有任何實質性進展，問題會變得越來越嚴重。這就是過去幾天股市表現疲弱的原因。」

史坦普500指數11個主要類股中有六個類股，其中科技類股和通訊服務類股對史坦普500指數拖累最大。公債殖利率上升通常會打壓高成長股，因這類公司的估值很大程度取決於未來獲利預期。

材料類股跌幅最大，收跌近2.3%；防禦性較強的醫療保健類股領漲，上漲1.1%。