美股史坦普500小跌 費半挫跌逾2% 殖利率飆高晶片股淪重災區

紐約證交所交易員。（路透）

美股四大指數周一（18日）收盤漲跌互見，史坦普500 微跌，那斯達克 指數收低，費半指數延續前一個交易日大跌走勢，因投資人針對科技股獲利了結，而公債殖利率 飆升和油價高漲，加劇市場對通膨和利率可能居高不下的擔憂。

道瓊工業指數18日收盤上漲159.95點，漲幅0.32%，收49,686.12點；史坦普500指數下跌5.45點，跌幅0.07%，收7,403.05點；那斯達克指數下跌134.41點，跌幅0.51%，收26,090.73點。

費城半導體重挫285.95點，跌幅2.47%，報11,302.52點。美光跌6%，投資人關注其競爭同業三星電子可能干擾記憶晶片供應的勞工罷工行動。輝達走低1.3%，該公司將於本周稍晚公布財報。

權重較大的資訊科技類股下跌0.97%，在史坦普500指數的11個主要產業類股中領跌，其中晶片股拖累較大。

紐約Ingalls & Snyder公司高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：「市場對短期內的大幅上漲感到擔憂，因此出現了一些獲利了結。」

被視為全球借貸成本指標的美國10年期公債殖利率在周一稍早攀升至4.625%，為2025年2月以來最高水準，市場擔心荷莫茲海峽的石油運輸中斷將導致高通膨，導致利率走升。

美國總統川普表示已取消原定於周二對伊朗發動攻擊的計畫，因為目前正就達成協議結束衝突「進行重大談判」。隨後史坦普500指數幾乎收復全部失地，美國原油價格在經歷劇烈波動後收盤上漲逾3%。 但結算後油價回吐漲幅。但川普他補充說，若未能達成協議，美國隨時準備重啟對伊朗攻擊。

達拉斯NFJ投資集團投資組合經理Burns McKinney表示：「看來，近期每日推動市場波動的唯一因素就是油價。主要變量是荷莫茲海峽的封鎖，這推高油價，並增加了通膨預期長期失控的風險。」他還補充說，高殖利率對科技股和高漲的晶片股帶來壓力。

McKinney指出，股票投資人顯然「比債券投資人更樂觀，也更信任總統」，「似乎隔一天就會傳出伊朗達成協議的傳聞，股市隨之再度上漲。他們相信這些消息，但卻有種『腳下被突然抽空』的感覺，因為局勢始終僵持不下。」

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，在上周通膨數據強於預期後，交易員目前預期聯準會年底前升息1碼的機率達36.7%。

在電力公司NextEra Energy宣布將以全股票交易方式收購公用事業公司Dominion Energy、交易估值約為668億美元後，Dominion Energy股價飆升9.4%。NextEra股價則下跌4.6%。

RegeneronREGN.O股價暴跌9.8%，因這家製藥公司針對晚期黑色素瘤患者的實驗性療法在後期臨床試驗中未達到主要目標。