蓋茲基金會上季出清微軟持股 進帳32億美元

蓋茲基金會將運作到2045年。（美聯社）

蓋茲基金會（Gates Foundation Trust）上周五揭露，已在第1季出清手中最後一筆770萬股微軟 股票，價值約32億美元，與蓋茲共同創辦的微軟之間數十年來的持股關係正式劃下句點。

就在蓋茲基金會向美國證交會（SEC）提交申報文件的數小時前，知名避險基金投資人艾克曼（Bill Ackman）旗下的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）才在 X 平台上發表長文，宣布全新建立微軟部位。潘興隨後在當天傍晚提交的 13F 文件顯示，截至第1季共持有約565萬股微軟股票，價值約20.9億美元。

蓋茲基金會這770萬股是多年來分批出清的最後一筆。蓋茲基金會原名蓋茲伉儷基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），他的妻子梅琳達2021年和他離婚，2024年辭去基金會共同董事長，轉而發展自己的慈善事業。

蓋茲去年5月已宣布，基金會將於2045年結束運作，並在未來20年內斥資約2,000億美元從事慈善工作。對於一個正逐步縮減規模的基金會來說，拋售股票是必然的選擇，因為他們必須支應捐贈所需資金。