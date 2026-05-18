我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島鐵路持續罷工 每日經濟損失達6100萬 接駁巴士啟動

舞獅開路花車伴行 紐約亞裔傳統月大遊行 閃耀多元文化色彩

蓋茲基金會上季出清微軟持股 進帳32億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蓋茲基金會將運作到2045年。（美聯社）
蓋茲基金會將運作到2045年。（美聯社）

蓋茲基金會（Gates Foundation Trust）上周五揭露，已在第1季出清手中最後一筆770萬股微軟股票，價值約32億美元，與蓋茲共同創辦的微軟之間數十年來的持股關係正式劃下句點。

就在蓋茲基金會向美國證交會（SEC）提交申報文件的數小時前，知名避險基金投資人艾克曼（Bill Ackman）旗下的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）才在 X 平台上發表長文，宣布全新建立微軟部位。潘興隨後在當天傍晚提交的 13F 文件顯示，截至第1季共持有約565萬股微軟股票，價值約20.9億美元。

蓋茲基金會這770萬股是多年來分批出清的最後一筆。蓋茲基金會原名蓋茲伉儷基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），他的妻子梅琳達2021年和他離婚，2024年辭去基金會共同董事長，轉而發展自己的慈善事業。

蓋茲去年5月已宣布，基金會將於2045年結束運作，並在未來20年內斥資約2,000億美元從事慈善工作。對於一個正逐步縮減規模的基金會來說，拋售股票是必然的選擇，因為他們必須支應捐贈所需資金。

微軟

上一則

南韓法院挺三星資方：即使罷工也不能耽誤生產

延伸閱讀

誰上季加碼台積電ADR？5大要點掌握13F揭露華爾街布局

誰上季加碼台積電ADR？5大要點掌握13F揭露華爾街布局
這檔績效超狂避險基金大賣微軟 持股從10%砍到剩1%

這檔績效超狂避險基金大賣微軟 持股從10%砍到剩1%

波克夏重返航空業大買達美26億美元 同步減持雪佛龍80億美元

波克夏重返航空業大買達美26億美元 同步減持雪佛龍80億美元
政府文件揭露 川普第一季證券交易金額達數億美元

政府文件揭露 川普第一季證券交易金額達數億美元

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%原因曝光

2026-05-12 20:34
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬