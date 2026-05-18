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本周美股聚焦Nvidia財報 富蘭克林點名五大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
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紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄，以及Fed官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括5月密西根大學消費者信心指數終值、S&P 全球採購經理人指數（PMI）初值；4月新屋開工、營建許可等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括輝達（Nvidia）、直覺公司、Workday、沃爾瑪、家得寶、目標百貨、羅斯百貨、TJX等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧表示，彭博資訊數據顯示，截至5月14日，共有90.9%的S&P 500企業已公布財報。其中，73.5%營收優於預期，平均成長10.5%；81.5%的獲利優於預期，平均成長25%。

Factset到5月8日的調查則顯示，分析師預計第1季S&P 500企業獲利將成長27.7%。其中，科技股成長50.7%、通訊服務股成長48.8%、原物料股成長43.2%、消費耐久財股成長39.7，均高於大盤，有助支撐整體美股表現。

富蘭克林投顧指出，雖美股自4月起走出一波強勁漲勢，S&P 500指數預估本益比也回升至20倍以上，但這並未成為美股上漲的阻力。儘管美股反彈可能會受中東衝突再度升級影響，但對美國經濟的影響應有限。美股高檔震盪，也為投資人提供進場機會。

輝達本周將公布財報，富蘭克林投顧指出，預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

荷莫茲海峽 沃爾瑪 輝達

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