誰上季加碼台積電ADR？5大要點掌握13F揭露華爾街布局

哈佛管理公司（Harvard Management）大幅加碼台積電ADR38萬股，躍居最大持股，價值2.3億美元，占資產13%。（路透）

避險基金在內的機構法人周五最後期限前依規定向美國證券交易委員會（SEC）最新公布的第1季13F持股報告，茲列五重點如下：

1.台積電 ADR成為哈佛校產基金最大持股

台積電ADR無疑是法人第1季增持的主要標的，管理哈佛大學 校產基金的哈佛管理公司（Harvard Management）大幅加碼38萬股，躍居最大持股，價值2.3億美元，占資產13%。避險基金老虎環球管理（Tiger Global）也將台積電持股大幅調高49%，持股市值攀升至18.8億美元。索羅斯基金（Soros Fund Management）也同樣加碼台積電49.3%至52.2萬股。避險基金大老泰珀（David Tepper）的Appaloosa也加碼18%，累計持股價值4.5億美元。在多家頂尖基金同步加碼下，台積電ADR已成為AI基礎設施投資主題的核心標的。

2.英特爾吸引逾2000家法人進場

英特爾今年以來股價飆漲近200%，逾2000家法人第1季建立部位，創下罕見的廣泛共識。老虎環球買進160萬股、市值7230萬美元；北方信託、Neuberger Berman和Met Life資產管理也在列。市場押注英特爾在晶圓代工和AI晶片領域的轉型將帶來實質回報。

3.微軟多空大論戰艾克曼24億美元抄底

微軟（Microsoft）上季呈現多空交戰。傳奇投資人艾克曼（Bill Ackman）的潘興廣場（Pershing Square）今年2月微軟財報後股價下跌之際開始布局，截至周五市值已達24億美元，並將微軟列為「核心持股」。艾克曼在社群平台X發文說，市場低估了微軟365訂閱服務抵禦AI競爭者的韌性，也低估了微軟持有OpenAI權益的價值。同時，TCI基金則反向操作，大砍微軟持股84%；老虎環球、索羅斯基金及Third Point上季也同步減碼或出清微軟。

4.Alphabet部位大風吹朱肯米勒獲利了結

Google母公司Alphabet同樣遭遇法人大洗牌。投資大亨朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）家族辦公室Duquesne上季將原本大舉加碼的38.5萬股Alphabet持股全數出清；索羅斯基金也減持Alphabet約10.2%。其他大戶接手賣盤，TCI基金第1季首度敲進246萬股A股，並同步調高C股持股至885萬股；Thrid Point也將Alphabet列為買進標的。

泰珀上季大幅加碼亞馬遜（Amazon）98%，亞馬遜一舉躍升為Appaloosa第一大持股，同時大舉調高電力商Vistra Energy持股114%，以因應資料中心暴增的耗電需求。

5.哈佛減持比特幣ETF索羅斯趁跌布局波克夏

哈佛管理公司大幅減持iShares比特幣信託ETF逾230萬股，同時出清以太幣ETF近387萬股，對加密幣的態度明顯趨於保守。索羅斯基金則趁波克夏股價在第4季因保險業務走弱而下跌4.7%之際逢低布局，首度買進13.3萬股，市值6390萬美元。也就是說，索羅斯等到巴菲特正式卸任、亞伯接掌後才進場。