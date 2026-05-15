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Fed理事米倫將辭職 讓華許遞補理事並接任主席

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國聯準會（Fed）的「川派」理事米倫（Stephen Miran）。 （美...
美國聯準會（Fed）的「川派」理事米倫（Stephen Miran）。 （美聯社）

美國聯準會（Fed）理事米倫表示，他將在候任主席華許宣誓就職後，或在更早一點，辭去他在聯準會的職務。米倫辭去Fed理事的發展早在預料之中，因為需要讓出一個理事名額讓華許出任，聯準會主席必須同時是理事。

米倫（Stephen Miran）在宣布即將辭職的信中，不忘批評聯準會衡量通膨的方法。他強調，如果聯準會「不修正這些錯誤，就會為了對抗虛假的、不實的通膨，而讓失業率升高到不必要的高水準。」

米倫提到，對即將上任的華許計劃在聯準會推動改革，相當期待。華許的改革計畫包括重新調整聯準會的溝通方式以及資產負債表政策。

米倫是在去年9月由總統川普欽點進入聯準會擔任理事。一開始，他先向原本擔任的白宮經濟顧問委員會主席一職，申請無薪假，今年2月已辭去這個白宮經濟顧問職位。

米倫做為一位「大鴿派」，在每一次利率決策機制聯邦公開市場委員會（FOMC）開會時，都投票支持降息，而且主張降息幅度應該更大。

美國參議院於13日以些微票數差距通過華許出任聯準會主席。現任主席鮑爾任期在今（15）日結束，但鮑爾一改慣例未一併辭去理事職務離開聯準會，在主席必須也是理事的規定下，米倫勢必要讓出理事席位，由尚無理事身分的華許遞補。

聯準會 鮑爾 華許

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