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7天猛漲20% Nvidia市值朝6兆美元直奔 甩開窮追在後的Google

編譯葉亭均／綜合外電
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Nvidia執行長黃仁勳14日在北京人民大會堂受訪。（美聯社）
Nvidia執行長黃仁勳14日在北京人民大會堂受訪。（美聯社）

Nvidia輝達(另稱英偉達)股價過去七天來大漲20%，帶動公司市值朝6兆美元邁進，因投資人持續湧入那些能從AI投資支出浪潮中獲利的晶片製造商，並趕在輝達下周公布財報前布局。

輝達股價周四（14日）收盤大漲4.4%，報每股235.74美元，股價再創新高，七個交易日來累計大漲20%。這波漲勢使輝達公司市值增加超過9000億美元，目前達5.7兆美元，穩坐全球市值龍頭寶座，再度拉開與排行第二名的距離。目前「市值二哥」為Google母公司Alphabet，市值達4.84兆美元。

這波上漲再次反映出，投資人正熱烈追逐被視為AI贏家的企業，尤其是半導體產業。輝達本周也受到關注，因執行長黃仁勳臨時加入美國總統川普訪問中國的行程。

費城半導體指數自3月底以來已大漲近70%，而像是英特爾、美光、超微（AMD）與博通（Broadcom）等公司也都出現顯著漲幅。

這波漲勢的規模，也讓部分人士更加擔心，股市正被AI泡沫推高，而這個泡沫未來可能破裂。例如根據彭博彙整的數據，今年以來，輝達與美光兩家公司就貢獻了史坦普500指數超過30%的漲幅。

在周四，市場也迎接AI晶片公司Cerebras Systems的首次公開發行股票（IPO），這是今年規模最大的IPO。由於市場需求極為強勁，Cerebras上市後股價一度飆升高達109%。

黃仁勳 輝達

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