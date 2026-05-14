微軟扶植OpenAI已砸逾1000億美元 同步獵購新創 備戰未來

微軟證實已為與OpenAI的合作投入逾1,000億美元。(路透)

科技巨擘微軟 （Microsoft）證實，已為與OpenAI 的合作投入超過1,000億美元，此事凸顯其在OpenAI崛起過程中的關鍵角色。與此同時，微軟也積極物色其他AI新創公司，為未來降低對OpenAI依賴預作準備。

微軟企業發展主管Michael Wetter近日在馬斯克 控告OpenAI一案中出庭作證時表示，這1,000億美元包括微軟對OpenAI的早期投資，以及建設雲端基礎設施、提供OpenAI運算服務的累計成本。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上周表示，公司目標是從早期對OpenAI的大規模投資中取得920億美元回報。OpenAI的估值目前是8,520億美元，微軟持有27%股權。

與此同時，根據五位知情人士透露，微軟正積極洽購其他AI新創公司，以儲備AI人才與技術，推進自行開發尖端AI模型的計畫。微軟曾考慮收購AI程式碼生成新創Cursor，但因擔憂監管審查問題而作罷；現正與由史丹佛大學團隊創立的Inception洽談合作或收購的可能性。Inception主打以擴散（diffusion）方式開發大型語言模型，強調可提升生成速度。

目前AI產業的競爭愈發激烈，消息人士指出，馬斯克旗下的SpaceX也在爭奪包括Cursor與Inception在內的AI新創公司。Inception近期已聘請銀行協助談判，尋求超過10億美元的估值。