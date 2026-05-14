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路透：美批准10家中企採購Nvidia晶片 黃仁勳隨行川普拚訂單

編譯盧思綸／即時報導
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輝達logo。(路透)
輝達logo。(路透)

路透引述3名消息人士透露，美國商務部已批准約10家中國企業可採購NVIDIA輝達第二強大的AI晶片H200，每家獲准客戶最多可購買7萬5000顆，但至今未完成任何一筆交貨。川習會前夕，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入隨行企業代表團，也讓外界期待，停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破。

知情人士表示，這10家中企包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等；包括聯想、鴻海在內的少數經銷商也已獲批准，買方可直接向輝達採購，或透過授權經銷商購買。

獲准買方與授權經銷商身分，先前並未曝光。

依照美國許可條件，每家獲准客戶最多可購買7萬5000顆H200晶片。

川普政府早在1月13日便已正式開放輝達向中國企業銷售H200晶片，但輝達必須向美國政府繳納H200銷售收入的25%。

儘管已獲美方批准，一名消息人士表示，相關交易仍陷入停滯，中企因北京當局態度轉變後開始縮手。

根據美方規定，H200晶片必須先經過美國領土才能運往中國，引發北京憂心晶片可能遭動手腳或藏有隱藏漏洞。

另一位消息人士指出，北京內部要求阻止訂單或加強審查的壓力正在升高。

黃仁勳 鴻海 輝達

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