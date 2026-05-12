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晶片飆股全跌壓垮美股 通膨高油價漲讓降息希望全滅

編譯劉忠勇／綜合外電
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紐約證交所交易員。（歐新社）
紐約證交所交易員。（歐新社）

美國股市周二收低，晶片股領跌拖累大盤，通膨高於預期加上油價再度突破100美元，投資人撤出風險資產。

史坦普500指數下跌11.88點，跌幅0.2%，收7,400.96點；那斯達克指數下跌185.93點，跌幅0.7%，收26,088.20點；道瓊工業指數小漲56.09點，漲幅0.1%，收在49,760.56點。費城半導體指數重挫3%，盤中一度重挫6.8%，創下逾一年來最大盤中跌幅，今年迄今仍累計大漲逾60%。

晶片股全面重挫，高通重跌11%，創2020年3月以來最大單日跌幅，博通、英特爾和美光科技均列史坦普500和那斯達克100指數跌幅前五大。費半成分股幾乎全數收黑，唯一收紅的是今年表現落後同業的輝達（NVIDIA），輝達漲0.6%。台積電ADR跌 1.8%。

通膨和地緣政治是壓垮市場的兩大因素。美國4月消費者物價指數（CPI）年增率飆漲至3.8%，高於預期，汽油和食品價格是主要推手。荷莫茲海峽航運仍近乎停擺，布蘭特原油上漲3.4%，收在每桶107.77美元，西德州中級原油（WTI）漲到102.18美元。川普拒絕伊朗最新和平提案後，更警告停火協議「岌岌可危」。美國10年期公債殖利率升至4.462%，創2025年5月以來收盤新高。

市場對Fed今年降息的期望幾近破滅，升息機率轉而上升。據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed 12月升息1碼的機率已從周一的21.5%升至30.5%。

SLC Management董事總經理穆拉基（Dec Mullarkey）說：「這波下跌範圍廣泛，顯示投資人可能在本周美中峰會前獲利了結。由於晶片股是談判的核心議題，減碼部位可為峰會後的波動預留火力。」

Susquehanna International Group衍生品策略共同主管墨菲（Chris Murphy）說：「晶片股這波歷史性漲勢不可能永遠持續，這次回跌早就該來了，但痛苦可能短暫，因為FOMO情緒無處不在。」

摩根大通的拉科斯-布雅斯（Dubravko Lakos-Bujas）接受彭博電視訪問時說：「企業盈餘和AI題材蓋過地緣政治和油價的影響，但如果再過四到五周局勢仍未解決，市場可能陷入盲目樂觀。」

個股方面，Humana在Bernstein調高目標價36%後，股價大漲7.7%；Zebra Technologies調高年度銷售成長預期，股價勁升11.4%；液化天然氣出口商Venture Global上調年度核心獲利預期，股價大漲14.2%。GameStop下跌3.5%，原因是eBay拒絕這家迷因股560億美元的收購提案；遠距醫療業者Hims & Hers Health則因第1季營收未達預期且意外虧損，股價重挫14.1%。

蝦皮母公司新加坡電商集團Sea大漲13.1%，因第1季財報優於預期，營收達71億美元，高於市場預期的66.3億美元，調整後EBITDA達10.3億美元，也超越預期。該公司維持蝦皮全年訂單總金額年增25%的展望。

英特爾 那斯達克 美股

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