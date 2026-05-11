史坦普500、那指再創新高 AI股熱潮不歇 費半又大漲2.6%

紐約證交所交易員。（路透）

美國股市四大指數周一（11日）收漲，史坦普500 、那斯達克 和費城 半導體指數繼續創收盤歷史新高。儘管隨著財報季進入尾聲，近期由企業獲利帶動的漲勢有所降溫，且在美伊和平談判陷入僵局之際原油價格上漲加劇通膨擔憂，但AI相關領域的樂觀情緒仍為市場提供上行動力。

道瓊工業指數11日收盤上漲95.31點，漲幅0.19%，報49,704.47點；史坦普500指數上漲13.91點，漲幅0.19%，收7,412.84點；那斯達克指數上漲27.05點，漲幅0.10%，收報26,274.13點。

費城半導體指數大漲305.54點，漲幅2.59%，報12,081.04點。

在史坦普500指數的11個主要類股中，能源類股漲幅居前，而通訊服務類股表現最為落後。

半導體類股表現明顯優於其他類股，顯示AI熱潮尚未出現明顯降溫跡象。

Baird駐肯塔基州路易斯維爾的投資策略分析師羅斯·梅菲爾德表示：「半導體和AI基礎設施相關交易已完全自成一格。這些個股的上漲動能以及資金追逐的熱度如此強勁，以至於其走勢似乎已在很大程度上脫離具體的新聞或消息。」

不過，一些市場觀察人士認為，這輪反彈可能即將失去動能。

知名投資人、「大賣空」本尊貝瑞周一警告說，股市可能即將出現大幅回檔。身為2008年金融危機中的最大贏家之一，貝瑞在其Substack平台發表的一篇帖子中表示，2026年的科技股漲勢即將戛然而止，「市場已經走入死胡同」。

英特爾股價周一上漲3.6%。此前媒體報導說，該公司與蘋果公司達成初步晶片製造協議，其股價在上周五已大漲14%。同業高通周一則大漲8.4%，創下歷史新高。

媒體公司福斯因第3季營收超出預期，股價上漲7.6%。

其他個股方面，航空股走低，受累於油價上漲可能壓縮利潤空間。西南航空、達美航空、阿拉斯加航空和聯合航空跌幅介於2.9%至4.4%。

第1季度財報季已接近尾聲，史坦普500指數成分股中已有440家公司公布業績。倫敦證券交易所集團（LSEG） IBES數據顯示，其中83%的公司盈利超出市場預期。

截至上周五，分析師預計史坦普500指數成分股第一季度整體獲利年比成長28.6%，幾乎是4月1日時預期的14.4%增幅的兩倍。

美國銀行財富管理公司駐明尼阿波利斯的首席股票策略師桑德文表示：「此輪反彈的強勁動能在很大程度上源於企業獲利成長。」

他說，市場觀察人士正把焦點投向下周大型零售商的財報發布，以判斷在汽油價格高漲的背景下，消費者支出行為是否出現變化。

隨著財報季接近尾聲，市場關注焦點重新回到宏觀經濟和地緣政治局勢。

美國總統特川普拒絕接受伊朗對美國和平提議的回應，推動原油價格飆升，並加劇市場擔憂，即這場持續的衝突將繼續對通膨構成上行壓力，尤其是在汽油價格方面，消費者已明顯感受到壓力。

在此背景下，投資者正密切關注本周公布的經濟數據，尤其是勞工部的消費者價格指數（CPI）以及商務部的零售銷售報告，以判斷能源價格的持續上漲是否正在演變為更廣泛的通膨壓力，或已開始影響消費者支出。本周稍晚還將公布生產者物價指數（PPI）和工業生產數據。

本周稍晚，美國總統特朗普將前往北京與中國國家主席習近平會晤，屆時雙方將討論伊朗戰爭、貿易、核武器、台灣問題、人工智能以及關鍵稀土礦產協議是否可能延期等議題。

計劃於本周公布財報的公司包括科技網絡設備製造商思科和半導體設備製造商應用材料，而重量級企業輝達和沃爾瑪則將於本月稍晚公布業績。