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美企借重AI留住人才 實施周休三日

編譯陳律安／綜合報導
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隨著人工智慧採用率提高，愈來愈多美國企業期待AI能提高生產力，從而啟動或繼續實施...
隨著人工智慧採用率提高，愈來愈多美國企業期待AI能提高生產力，從而啟動或繼續實施周休三日。（路透）

隨著人工智慧（AI）採用率提高，愈來愈多美國企業期待AI能提高生產力，從而啟動或繼續實施周休三日，以迎合年輕世代員工要求平衡工作與生活的需求。

今年1月創立的Convictional公司，協助其他採行混合上班制的企業追蹤營運目標達成度，之後加速把更多耗時的工作交付給AI，包括運用AI協助編寫程式碼、生成行銷文件、或拆解專案。

專案工程師畢耶克瑟特說，他與團隊成員大多使用Anthropic的程式撰寫助理Claude Code，該公司的會議軟體、電郵、文件也內建AI功能。

Convictional因而能把人力轉至分配任務或創意性工作，但該公司遍布美國和加拿大的員工因必須更快做成決策，漸感筋疲力竭，於是Convictional決定讓員工周休三日，享受自動化的益處。創辦人柯克尼斯說：「我很訝異我們能完成相同的工作量」，「員工也開心許多」。

畢耶克瑟特說，「每個人都會有想破頭的時候，令人精疲力竭」，休息往往能帶來突破，「多放假會帶來更多成果」。

波士頓學院經濟學家與社會學家蕭爾說，中小企業更常縮短每周工作天數，以與高薪的大企業競爭，並留住人才。

例如，英國Peak PEO公司2023年2月開始推行「周五超彈性工作日」，後來演變成周休三日，執行長瓦克斯說，以往徵才廣告只有兩人應徵，改變後，應聘者暴增至350人。

Peak PEO把重複性作業交給AI，如開立收據、撰寫文件、協議銷售團隊處理數據、尋找新的潛在客戶等。周休三日和AI方案雖然各自獨立，但兩者明顯相輔相成。

大企業開始注意到這個趨勢，摩根大通執行長戴蒙預期，在未來20、30、40年，AI能把工作日縮減至三天半。

企業雇主若要求每周到班五日，或許需要重新訓練並調度員工，並給予提前退休。微軟共同創辦人比爾蓋茲也說，每周工作日縮減，也許會比預期更快成真。

然而，周休三日有其挑戰，鑒於有些資料需要保密、加上AI容易犯錯，一大難題是教育團隊如何使用AI。員工在過渡期間可能會陷入掙扎，而AI模型的頻繁更新，也導致業者需要改換策略。

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