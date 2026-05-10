川習會本周四登場 彭博推演5議題情境與投資指南

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平本周將會面。圖為兩人去年10月在南韓會面的資料照。（美聯社）

美國總統川普 本周將造訪中國，14日與中國國家主席習近平 會面，彭博資訊盤點分析師針對貿易關稅、中東衝突、科技管制、稀土、及購買農產品等五大議題的看法，進行情境推演，並推估可能的市場反應。

分析師表示，市場預期雙方達成具體協議的可能性低落，但可能有助於平息雙方的貿易緊張，貿易若有任何進展，加上美國可能放鬆對中國的科技出口管制，都可能帶動中國出口業及科技硬體製造業，並對中股再助一臂之力，也可能強化人民幣升值的預期。但若出現結構性的歧見，中股可能再度動盪。

景順投資集團日本以外的亞太地區客戶主管漢米爾頓表示，「若川習會 能稍微提高美中關係的確定性，並使風險溢價下降，最終將對中國股市非常有利」。

市場關注「川習會」的以下議題。

貿易關稅

麥格理集團預期，基本情境是仍維持現狀，緊張不會明顯升高，將有助於提高中國出口的能見度，並使供應鏈的確定性提高。

摩根大通（小摩）估計，目前美國對中國產品的有效關稅稅率約22%，另正對一些項目進行調查中，而中國表示，這些調查是雙方摩擦的根源。

儘管美國提高關稅的措施可望豁免中國能源安全或科技全球供應鏈相關的企業，但中國生物科技業面臨的稅率卻可能提高，例如大藥明生物技術與藥明康德新藥等公司已承受美國「生物安全法」的壓力。

中東衝突

川普已表示，他將與習近平討論伊朗戰爭問題。這方面若出現緊張緩和的信號，可能有助於改善風險氛圍。

小摩首席中國經濟經濟學者朱峰領導的分析師團隊表示，「儘管中國經濟在短期依然強韌，但若能快速解決中東衝突，重啟荷莫茲海峽，並平息其他可能的咽喉點，對雙方都甚為有利」。

科技管制

北京當局已阻止Meta購併人工智慧（AI）新創企業Manus，加上美國政府據傳停止對華虹半導體公司出口晶片製造工具，科技緊張在這場「川習會」登場之前便已加劇。

Jefferies金融集團分析師團隊指出，美國可能溫和鬆綁對中國的晶片設備出口管制，包括14奈米與7奈米晶片的製造工具，或給予華虹與上海華力微電子公司非正式的豁免，將有益中國廠商。

不過，一些分析師對雙方和解仍持審慎看法，因為仍在爭奪AI的領導地位。儘管如此，中國仍致力於降低對國外科技的依賴度，當地晶片製造業可能繼續吸引資金流入。

稀土

預料將是「川習會」的關鍵議題之一，因為川普要確保中國提供美國稀土。去年10月來，美中政策一直在脆弱的低盪情勢下演變，包括中國曾暫停對稀土的出口管制，以及川普延後關鍵科技的出口管制。

高盛集團經濟研究團隊指出，「川習會」可能僅聚焦於貿易與出口管制等議題，包括關稅、中國採購美國黃豆、能源及飛機等產品，以及稀土穩定供應等。

農產品採購

北京可能對美國黃豆、其他農產品、石油與天然氣及民航機做出新的採購承諾。擴大購買美國黃豆，將改善中國食品業者的成本結構，但中國若增購更多豬肉、牛肉及家禽，將對肉品類股不利。

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