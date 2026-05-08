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臨門一腳 美股漲勢靠AI+基本面4利多 差這步將湧「奔牛」行情

編譯湯淑君／綜合外電
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美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數眼看只差臨門一腳就破天荒漲上7,...
美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數眼看只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面因素支撐。（歐新社）

美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，史坦普500指數日前甚至只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。即使荷莫茲海峽至今未重啟，美股照樣從3月低谷強彈，分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面支撐。

許多人擔心美股反彈得太猛太快，且漲勢過度集中在半導體股和AI概念股。但法國興業銀行策略師卡布拉指出，驅動美股這波反彈的因素相對單純，且有穩固的基本面因素支撐，包括美企第1季財報結果遠優於預期，促使華爾街分析師紛紛調高獲利預測。他認為，更重要的是，這些利多因素也適用於非AI概念股。

卡布拉接受MarketWatch訪問時，就列舉五個理由說明美股為何近來表現如此亮麗：

一，每股盈餘超越預期：法興資料顯示，85%的史坦普500成分股公司每股盈餘優於預期，是五年來最佳表現。

二，利潤率擴增：過去三個月期間，64%的類股呈現利潤率擴增，亦即不論是科技公司還是非科技公司，利潤普遍提升。

三，獲利蒸蒸日上：73%的類股如今預估每股盈餘增幅可達二位數。

四，調高財測：未來12個月每股盈餘預測調高8%，營收預測上調4%。

五，AI需求旺盛：超大規模雲端服務業者（hyperscaler）每股盈餘和營收普遍超越華爾街預期。這些公司通常指微軟、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet，卡布拉把甲骨文（Oracle）也包括在內。

卡布拉表示，獲利成長是美股這波多頭行情的定心錨。「大而美法案」財政刺激措施上路，加上AI資本支出持續熱絡，也為美股漲勢推波助瀾。

此外，聯準會（Fed）若是啟動新一波降息，美股可望從節節攀高，轉化為「奔牛」行情。

華爾街 美股 史坦普500

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