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Fed官員示警：美伊戰爭恐讓高通膨拖更久 供應鏈壓力浮現

編譯葉亭均／綜合外電
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芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比。(路透)
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比。(路透)

聯準會（Fed）官員周三（6日）表示，曠日持久的美伊戰爭正提高通膨長期維持高檔的風險，原因是油價高漲與全球供應鏈問題開始浮現。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee，今年無決策投票權）表示，企業高層主管在2月28日衝突爆發後不久曾告訴他，若油價只是短暫上漲，問題不大；但「如果高油價一個月接著一個月延續，他們就會開始感受到相當強烈的供應鏈壓力」，這令人回想起新冠疫情期間推升通膨的因素。

古斯比在洛杉磯參加智庫米爾肯研究院的論壇後向媒體表示：「已開始看到一些問題正在形成。拖得愈久，問題就愈嚴重，因為企業正在消耗原本囤積的原料庫存。」他說，工業化學品等原料的配送已受干擾，而高油價也正進一步推升運輸與物流成本。

古斯比表示，最初市場擔心這場戰爭可能同時打擊美國就業成長與需求，並推升物價，儘管目前還不是停滯性通膨衝擊，而只是通膨衝擊，「但拖得愈久，我愈擔心。」

由於目前通膨率仍比Fed的2%目標高出約1個百分點，且市場預期還可能進一步上升，投資人認為聯準會可能至少一年、甚至更久都不會降息。

另一方面，聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem，今年無決策投票權）表示，貨幣政策風險已偏向通膨上升，這可能意味著利率須「在一段時間內維持不變」，甚至不排除進一步升息。

穆薩林姆周三出席密西西比銀行家協會活動時表示：「通膨明顯高於我們的目標。我們同時面臨就業與通膨兩方面的風險，而依我看，風險正逐漸偏向通膨這一側。」這也強化市場對Fed至少將按兵不動的預期。

穆薩林表示，雖然存在Fed未來降息的「合理情境」，例如需求放緩、失業率上升，但同樣也存在升息的可能性，「現在存在極大不確定性，因此觀察局勢如何發展非常重要」。他說，中東戰爭帶來的高油價與關稅衝擊，已開始讓通膨壓力擴散到更廣泛領域，企業主管告訴他，鋁、氦氣、柴油等工業原料價格上漲都將造成干擾，且企業信心受打擊，可能抑制聘僱，進而帶來更高漲價壓力。

油價 供應鏈 聯準會

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