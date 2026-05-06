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AI權鬥內幕：馬斯克曾想挖角奧特曼 讓OpenAI成為特斯拉子公司

AI權鬥內幕：馬斯克曾想挖角奧特曼 讓OpenAI成為特斯拉子公司

編譯季晶晶／綜合外電
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馬斯克2018年曾試圖挖角奧特曼等OpenAI核心成員加入特斯拉AI團隊。(路透...
馬斯克2018年曾試圖挖角奧特曼等OpenAI核心成員加入特斯拉AI團隊。(路透)

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與OpenAI的法律戰再曝內幕。周三庭審文件顯示，馬斯克2018年曾試圖將OpenAI核心創始成員引進特斯拉（Tesla）旗下AI實驗室，其中包括OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman）、總裁布洛克曼（Greg Brockman）與前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）。

法庭曝光的郵件、簡訊與證詞顯示，馬斯克當時對非營利型態的OpenAI能否打造通用人工智慧（AGI）失去信心，轉而考慮在特斯拉內部另建AI實驗室。他曾提議讓奧特曼進入特斯拉董事會，甚至將OpenAI納為特斯拉子公司。

這些內容揭露本案核心爭論。馬斯克指控奧特曼「偷走慈善組織」，把OpenAI轉為營利企業；但OpenAI律師反擊稱，馬斯克也樂於將實驗室商業化，只是前提必須由他掌控。

曾任OpenAI顧問與董事的齊利斯（Shivon Zilis）在法庭證詞中指出，2018年初她曾提出九種實現AGI的可能方案，其中包括延攬奧特曼，甚至挖角DeepMind創辦人哈薩比斯（Demis Hassabis），來領導特斯拉AI部門。

但OpenAI高層最終未被說服。齊利斯在2018年2月一封內部郵件寫道，OpenAI團隊認為馬斯克是非凡人物，但擔心他對AI/AGI「沒有做足功課」。馬斯克隨後退出OpenAI董事會，而OpenAI之後重組為帶有慈善部門的營利企業，如今估值約8,520億美元，並準備最快今年上市。

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