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Nvidia攜手康寧衝AI光纖 將在美建三座廠

編譯季晶晶／綜合外電
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輝達與康寧宣布將在美國新建三座先進光學技術工廠，黃仁勳稱AI正推動「這個世代最大...
輝達與康寧宣布將在美國新建三座先進光學技術工廠，黃仁勳稱AI正推動「這個世代最大規模的基礎建設」。(路透)

輝達（Nvidia）宣布與玻璃與光纖大廠康寧（Corning）周三（6日）宣布一項為期多年的合作協議，將在北卡羅萊納州與德州新建三座先進光學技術工廠，擴大AI資料中心所需的光學元件供應。

這項合作預計創造至少3,000個美國就業機會，並使康寧在美國的光學製造產能將提高10倍。康寧承諾，增加美國光纖產能逾50%，以供應AI資料中心所需的更多光纖，包括用於輝達晶片之間高速資料傳輸的光纖連接。

輝達將有權投資康寧最多32億美元。輝達取得認股權證，可用每股180美元的履約價格，購買最多1,500萬股康寧股票，另有一項價值5億美元的預付安排，讓輝達能以每股0.0001美元的價格，再購入最多300萬股。

消息公布後，康寧股價周三大漲12%，盤中漲幅一度高達21%，創2002年以來最大盤中漲幅，並寫下盤中新高紀錄195.81美元。輝達股價也上漲5.68%至207.66美元。

共同封裝光學技術

自2022年OpenAI推出ChatGPT後，AI投資熱潮引爆對高效能處理器與系統的需求。輝達與康寧雖未透露具體產品內容，但市場預期，輝達準備在其AI機架級系統中，以康寧光纖逐步取代傳統銅線，這項整合技術被稱為「共同封裝光學」（co-packaged optics）。

光纖利用光子傳輸資料，耗電量約僅為銅線靠電子傳輸的5%至20%，還可減少訊號損失，提升大型AI資料中心內GPU之間的通訊效率。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，AI正驅動「這個世代最大規模的基礎建設」，與康寧合作不僅是打造未來運算平台，也有助振興美國製造與供應鏈。

康寧以供應蘋果（Apple）iPhone螢幕玻璃聞名，但光學通訊已成為其最大且成長最快的業務。自1970年發明長距離通訊光纖後，康寧已為全球AI資料中心鋪設數百萬英里的光纖纜線。

康寧周三另於投資人日活動中預估，到2026年底，年化營收可達約200億美元；2028年底則上看約300億美元。

這並非輝達首次大舉投資光學技術。今年3月，輝達向開發雷射與元件的兩家公司Coherent與Lumentum投資共40億美元，布局雷射與光電轉換技術。輝達近年也在AI生態系中進行數十億美元交易，取得從OpenAI到Marvell等開發商與晶片製造商的股份。

德州 輝達

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