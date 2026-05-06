馬斯克說沒觸發邪惡偵測器 敲定讓Anthropic租用SpaceX資料中心算力

SpaceX與特斯拉執行長馬斯克。(路透)

Anthropic已與馬斯克 旗下的SpaceX簽署協議，以強化運算資源，並滿足市場對AI模型Claude激增的需求。

兩家公司6日宣布，Anthropic計劃從SpaceX位於田納西州孟菲斯的大型資料中心「Colossus 1」取得超過 300千瓩（MW）的算力。Anthropic表示，這項合作將「大幅」提升其運算資源，並讓旗下AI產品的使用上限提高。

雙方未揭露交易條件。近期其他資料中心開發商與租客簽約的價碼大約落在每千瓩每年150萬至200萬美元。以此推算，這筆交易每年可能為xAI帶來數億美元營收。

這兩大公司目前都在開發更先進的AI系統，如今則攜手合作。Anthropic近月來需求大爆發，因更多客戶轉為使用該公司的AI工具來簡化程式設計與其他任務等。除了SpaceX外，Anthropic也與Alphabet旗下Google合作，取得晶片與雲端服務。

在宣布與SpaceX合作後，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）於一場會議上表示，公司正「盡快」取得更多運算資源，因為今年第1季的年化營收與使用量已出現「80倍成長」。

馬斯克表示，他上周與Anthropic高層會面後，在確認Claude「對人類有益」後，決定將Colossus 1租給該公司。他在社群平台X上發文說：「沒有人觸發我的邪惡偵測器。只要他們持續進行批判性自我檢視，Claude很可能是有益的。」此前長期來，馬斯克一直強烈批評Anthropic的競爭同業OpenAI。

做為新協議的一環，Anthropic也表示已「表達興趣與SpaceX合作，開發數個GW的軌道AI算力」。馬斯克曾表示，希望將資料中心部署至太空並利用太陽能供電。

儘管馬斯克的xAI在寫程式領域腳步落後，但這家已併入SpaceX的AI新創公司在建設資料中心與囤積輝達（Nvidia）晶片方面領先部分競爭對手。xAI的運算交易可能讓該公司轉型為基礎設施供應商，並在SpaceX 準備上市之際推升營收。

該公司先前也曾同意向AI程式開發新創公司Cursor提供部分運算資源，是雙方合作的一環。xAI目前正在田納西州與密西西比州建設資料中心，並已籌資租用這些設施所需的晶片。