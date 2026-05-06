我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新增2例麻疹病患 皆未打疫苗

研究：手機禁令有助學生專注與社交 無助成績

「美元微笑曲線」左側動搖？任永力示警美國這麼做恐削弱美債避險地位

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
資深分析師任永力警告說，美國的支出狂潮正危及美元做為可靠避險資產的全球地位。（路...
資深分析師任永力警告說，美國的支出狂潮正危及美元做為可靠避險資產的全球地位。（路透）

資深分析師任永力（Stephen Jen）表示，華盛頓的支出狂潮正危及美元做為可靠避險資產的全球地位。

Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）與經濟分析師兼投資組合經理人佛萊瑞在5日提出的報告中表示，美國若持續財政紀律鬆散，甚至再度啟動「量化寬鬆」（QE），將可能削弱美國公債在全球的信任度，並動搖「美元微笑曲線」左側的支撐力。

任永力在20多年前提出「美元微笑理論」並因而聞名。該理論認為，當美國經濟處於強勁狀態或是嚴重景氣不佳時，美元匯率都會走強。以目前而言，策略師們認為，微笑曲線的左側依然是成立的，即場進入避險狀態時，美元會走升。

他們表示：「針對伊朗戰爭，市場僅出現短暫的避險期，在此期間美元也有小幅上漲。」「美元升幅有限，是因為市場恐慌、對經濟衰退的擔憂並未持續太久，同時，美國公債反映的是較高的通膨風險，而非經濟衰退風險。」

在美國對伊朗發動攻擊、擾亂全球能源市場後，一項美元指數於3月上升，創去年7月以來最佳單月表現。隨著4月初美伊停火令市場預期衝突將落幕，美元隨後回吐部分漲幅。

聯準會在2020年開始大規模購買美國公債、房貸，甚至一些信貸ETF以壓低市場利率。這段量化寬鬆時期在2022年3月之後結束，當時聯準會開始從接近零的利率水準升息。

然而，川普政府的擴張性預算，已令市場懷疑美國是否能如此繼續支出。今年稍早，美國最高法院推翻川普所實施的大規模全球關稅措施，可能導致預算赤字進一步上揚。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）上周警告，美國信用評級正面臨赤字擴大的挑戰，其債務負擔「遠高於」其他同等評級的國家。

任永力等策略師表示：「日本公債與日圓曾是可靠的避險資產，但已大幅失去避險特性，原因是日本有龐大的公共債務與維持量化寬鬆政策。」「若美國公債要維持其避險地位—這正是美元微笑曲線左側彎曲度的基礎，美國就必須避免重蹈相同的政策錯誤。」

上一則

比特幣低迷、囤幣大戶扛不住了？Strategy不再只買不賣 暗示可能出脫

延伸閱讀

美元持續小幅走強 周線有望上漲0.5%

美元持續小幅走強 周線有望上漲0.5%
油價和政府舉債雙重壓力下 美債30年期公債殖利率失守5%防線

油價和政府舉債雙重壓力下 美債30年期公債殖利率失守5%防線
美伊停火變數、企業財報憂喜參半 道瓊下跌179點

美伊停火變數、企業財報憂喜參半 道瓊下跌179點
預期和平有望 美元吐回戰爭以來部分漲幅 交易員放棄押注

預期和平有望 美元吐回戰爭以來部分漲幅 交易員放棄押注

熱門新聞

投資人押注這波AI熱潮，將終結記憶體產業的暴起暴落，轉向迎接長期榮景。路透

這檔記憶體股發布亮麗財報「先假摔」又噴上新天價

2026-05-02 16:03
伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高，反映可能有五大原因協助撐盤。歐新社

戰爭為何無礙美股創新高？

2026-05-02 10:22
顧問業者報告顯示，美國在資料中心發電設備上的支出到2030年可能達到650億美元。圖為微軟資料中心內，一名員工操作訓練電網的機器。(路透)

美國資料中心電力設備支出將迎25倍爆發 2030年估計達650億元

2026-04-28 20:17
專家表示，美股後續漲跌，就看29日盤後的這80秒。 （路透）

美股後續是漲是跌？專家：就看「這80秒」

2026-04-29 08:15
美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。（美聯社）

美FCC廢30年舊規 星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

2026-05-02 08:10
亞馬遜強攻AI自研晶片。（路透）

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

2026-04-30 01:30

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院