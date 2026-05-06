「美元微笑曲線」左側動搖？任永力示警美國這麼做恐削弱美債避險地位

資深分析師任永力警告說，美國的支出狂潮正危及美元做為可靠避險資產的全球地位。（路透）

資深分析師任永力（Stephen Jen）表示，華盛頓的支出狂潮正危及美元做為可靠避險資產的全球地位。

Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）與經濟分析師兼投資組合經理人佛萊瑞在5日提出的報告中表示，美國若持續財政紀律鬆散，甚至再度啟動「量化寬鬆」（QE），將可能削弱美國公債在全球的信任度，並動搖「美元微笑曲線」左側的支撐力。

任永力在20多年前提出「美元微笑理論」並因而聞名。該理論認為，當美國經濟處於強勁狀態或是嚴重景氣不佳時，美元匯率都會走強。以目前而言，策略師們認為，微笑曲線的左側依然是成立的，即場進入避險狀態時，美元會走升。

他們表示：「針對伊朗戰爭，市場僅出現短暫的避險期，在此期間美元也有小幅上漲。」「美元升幅有限，是因為市場恐慌、對經濟衰退的擔憂並未持續太久，同時，美國公債反映的是較高的通膨風險，而非經濟衰退風險。」

在美國對伊朗發動攻擊、擾亂全球能源市場後，一項美元指數於3月上升，創去年7月以來最佳單月表現。隨著4月初美伊停火令市場預期衝突將落幕，美元隨後回吐部分漲幅。

聯準會在2020年開始大規模購買美國公債、房貸，甚至一些信貸ETF以壓低市場利率。這段量化寬鬆時期在2022年3月之後結束，當時聯準會開始從接近零的利率水準升息。

然而，川普政府的擴張性預算，已令市場懷疑美國是否能如此繼續支出。今年稍早，美國最高法院推翻川普所實施的大規模全球關稅措施，可能導致預算赤字進一步上揚。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）上周警告，美國信用評級正面臨赤字擴大的挑戰，其債務負擔「遠高於」其他同等評級的國家。

任永力等策略師表示：「日本公債與日圓曾是可靠的避險資產，但已大幅失去避險特性，原因是日本有龐大的公共債務與維持量化寬鬆政策。」「若美國公債要維持其避險地位—這正是美元微笑曲線左側彎曲度的基礎，美國就必須避免重蹈相同的政策錯誤。」